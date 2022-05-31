Нардепы проголосовали за увольнение омбудсмена

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Козлова Альбіна
Верховная Рада приняла решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека. За это решение отдали голоса 234 депутата, из них 17 голосов отдали депутаты бывшего ОПЗЖ. Нового омбудсмена не назначили, пишет нардеп Ярослав Железняк.
Фото Телеграм Ярослав Железняк
Также нардеп отметил, что на рассмотрении вопроса присутствовала вице-премьер Ирина Верещук, она выступила с докладом, раскритиковав работу Денисовой.
Партийцы "Европейской солидарности" не поддержали решение, отметил Алексей Гончаренко. По его словам, полномочия Денисовой истекают через девять месяцев, а потому увольнение неуместно. По мнению депутата, омбудсмен должен не зависеть от политиков.
Тогда она подчеркнула, что омбудсмена можно уволить с должности исключительно в соответствии с исчерпывающим перечнем четких и разумных условий, установленных законом.
Как писал портал "Комментарии", в Украине будут отмечать новый государственный праздник в июле. Соответствующее решение приняла Верховная Рада.
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