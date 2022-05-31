Нардепы проголосовали за увольнение омбудсмена

Верховная Рада приняла решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека. За это решение отдали голоса 234 депутата, из них 17 голосов отдали депутаты бывшего ОПЗЖ. Нового омбудсмена не назначили, пишет нардеп Ярослав Железняк.

Фото Телеграм Ярослав Железняк

Также нардеп отметил, что на рассмотрении вопроса присутствовала вице-премьер Ирина Верещук, она выступила с докладом, раскритиковав работу Денисовой.

Партийцы "Европейской солидарности" не поддержали решение, отметил Алексей Гончаренко. По его словам, полномочия Денисовой истекают через девять месяцев, а потому увольнение неуместно. По мнению депутата, омбудсмен должен не зависеть от политиков.

"Мне стало известно, что по поручению Офиса Президента Украины начался сбор подписей народных депутатов о выражении мне недоверия и освобождения от должности на заседании Верховной Рады Украины 31.05.2022. Принятие решения планируется в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" изменениями от 12.05.2022 г. Применение вышеупомянутого механизма для отстранения меня от должности Уполномоченного будет нарушением Конституции Украины, законов Украины "О правовом режиме военного положения" и "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека", норм международного права", — писала ранее омбудсмен.

Тогда она подчеркнула, что омбудсмена можно уволить с должности исключительно в соответствии с исчерпывающим перечнем четких и разумных условий, установленных законом.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будут отмечать новый государственный праздник в июле. Соответствующее решение приняла Верховная Рада.



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