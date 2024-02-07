Нардепы призвали главу ВР Стефанчука вызвать в парламент Залужного

Народные депутаты считают, что в парламент должны прибыть министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чтобы объяснить свою позицию по вопросу мобилизации.

Залужного хотят заслушать в Раде

"Должны заслушать Главкома и услышать его ответы на все вопросы, которые есть у нас по законопроекту по мобилизации. Это важно для понимания логики норм, которые там сейчас прописали",

– отметила Оксана Савчук.

Она обратилась к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой как можно быстрее организовать такой день в Раде. По ее словам, без откровенного разговора голосование за законопроект о мобилизации во втором чтении невозможно.

Также Савчук добавила, что многие нардепы приняли законопроект о мобилизации в первом чтении "авансом".

"Я готовлю правки, как и многие другие. Необходимо не только доработать механизмы мобилизации: нужны гарантии, ответственность всех из командного состава в армии за свои действия и приказы. Должен быть прописан механизм реагирования на все случаи, связанные с несением службы"

, – подчеркнула нардеп.

Также по словам Савчук, не прописаной до сих пор остается персональная ответственность за обеспечение мобилизованных всем необходимым для эффективного выполнения военных задач.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада намерена принять правительственный законопроект о мобилизации в турборежиме. По словам нардепа Ирины Фриз, документ нуждается в изучении, поскольку содержит нормы, противоречащие Конституции.

Портал "Комментарии" сообщал, что Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 5 февраля признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски . Нардеп Виктория Сюмар рассказала, что Минобороны и Генштаб признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной. По сути, военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении. По ее словам, норма, согласно которой армия становится "билетом в один конец", демотивирует людей вступать в ряды ВСУ.

Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм , он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации. В нем он прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны относиться и к контрактникам, и к мобилизованным.



