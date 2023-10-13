Нардепы нашли способ, как избежать пожизненного контроля состояния

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Кравцев Сергей
Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержали правку до 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Европейского Союза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады
Ольга Василевская-Смаглюк добавила, особенность такого удивительного спорта в том, что выиграть в нем невозможно. Только доиграться.
Читайте на портале "Комментарии" — тема выборов во время войны, которая все активнее обсуждается в Украине и за ее пределами, снова уплыла в ответе президента Владимира Зеленского в интервью "Digi24". Он заявил, что если выборы состоятся во время войны, то будет точно баллотироваться в президенты. Как понимать такой ответ? Какова вероятность выборов в Украине во время войны? Какие моменты при этом важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готовится к цифровой переписи населения: плюсы и минусы такой идеи.
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