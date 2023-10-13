Нардепы нашли способ, как избежать пожизненного контроля состояния

Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержали правку до 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Европейского Союза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

"Испанский стыд. На наших глазах рождается новый украинский национальный спорт для парламентариев. Суть его такова: взять денег у тех, кто дает их под условие унификации подходов в проведении финансового мониторинга с цивилизованным миром, потратить деньги, и, когда уже потратишь, вернуться к законодательству, которое действовало до того, как взял деньги, получить требование тех , кто давал деньги, которые уже использованы, прекратить их намахивать и вернуть законодательство к виду, который им обещали, когда ссужали средства, сделать вид, что сделал как было, но на самом деле ничего не вернуть, назвать это отстаиванием национальных интересов, и сидеть и ждать, что это доноры спокойно воспримут", – написала нардеп.

Ольга Василевская-Смаглюк добавила, особенность такого удивительного спорта в том, что выиграть в нем невозможно. Только доиграться.

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