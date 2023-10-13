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Нардепы нашли способ, как избежать пожизненного контроля состояния

Депутаты отказались дать согласие на пожизненный контроль состояния

сегодня, 13:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержали правку до 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Европейского Союза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардепы нашли способ, как избежать пожизненного контроля состояния

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады


"Испанский стыд. На наших глазах рождается новый украинский национальный спорт для парламентариев. Суть его такова: взять денег у тех, кто дает их под условие унификации подходов в проведении финансового мониторинга с цивилизованным миром, потратить деньги, и, когда уже потратишь, вернуться к законодательству, которое действовало до того, как взял деньги, получить требование тех , кто давал деньги, которые уже использованы, прекратить их намахивать и вернуть законодательство к виду, который им обещали, когда ссужали средства, сделать вид, что сделал как было, но на самом деле ничего не вернуть, назвать это отстаиванием национальных интересов, и сидеть и ждать, что это доноры спокойно воспримут", – написала нардеп.

Ольга Василевская-Смаглюк добавила, особенность такого удивительного спорта в том, что выиграть в нем невозможно. Только доиграться.

Читайте на портале "Комментарии" — тема выборов во время войны, которая все активнее обсуждается в Украине и за ее пределами, снова уплыла в ответе президента Владимира Зеленского в интервью "Digi24". Он заявил, что если выборы состоятся во время войны, то будет точно баллотироваться в президенты. Как понимать такой ответ? Какова вероятность выборов в Украине во время войны? Какие моменты при этом важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://www.facebook.com/832029077/posts/pfbid02Z82oL6oPnDvcSXcFKngD7o8xpQYXsTgD2dFNK2xE18mz3KZJYgnFm7uzdAxUDTStl/
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