Нардепу ОПЗЖ объявили подозрение в госизмене

Народному депутату Украины от запретной в Украине партии "ОПЗЖ" Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По данным следствия, Волошин в течение 2020-2021 годов способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

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В частности, парламентарий целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. Он представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью.

"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Генпрокурор Украины объявил подозрение Волошину по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

СБУ отмечает, что Олег Волошин скрывается за границей.

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