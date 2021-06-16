Нардепов прямо в Раде прививают вакциной Pfizer: что об этом известно

Сегодня стало известно о вакцинации депутатов. Парламентариев сейчас, в стенах парламента, вакцинируют против COVID-19 вакциной от Pfizer. Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала изданию "Комментарии", получила ли она прививку от коронавируса.

Ирина Верещук (фото: УП)

"Я вчера сделала попытку, но мой врач запретил, потому что у меня есть противопоказания. Вчера у нас действительно на первом этаже делали прививки Pfizer. Для меня это было необычно. Я спросила, как называется вакцина. Это был лишь один день. Я не знаю, это была какая-то акция, или системная работа. В любом случае наши коллеги вчера вакцинировались: кто мог, кто хотел, кто имел такую возможность ", — заявила она.

Отвечая на вопрос журналистов о документе, что предполагает вакцинацию нардепов до 18 июня, она отметила, что медики делали прививки только один день. Именно так они ей рассказали.

"Мне вчера врачи сказали, что они будут только один день. Если я их сегодня увижу, я тоже смогу подтвердить, что они до 18 числа", — сказала Ирина Верещук.

Депутатка отметила, что сейчас вакцины достаточно в Украине. Главное, чтобы к нашим гражданам, которые сделали прививку китайской вакциной, не было вопросов во время поездок в страны Евросоюза. Но, как отметила она, это — только политический вопрос.

"Люди после любой вакцины, которая была сделана, здесь, в Украине, должны свободно передвигаться по миру. Это работа нашего Кабмина", — заявила она.

На вопрос, почему депутатов в стенах Совета вакцинируют именно вакциной Pfizer, депутат ответила, что их депутаты получают прививки от различных производителей. И сама она, если не будет иметь никаких противопоказаний, будет делать прививки той вакциной, что будет.

"Наши депутаты вакцинируются разной вакциной. Давайте мы узнаем об этом более подробно, потому что вчера был только первый день. Я, например, буду вакцинироваться тем, что будет на момент, когда мне можно будет это делать", — подчеркнула она.

Ранее в аппарате Верховной Рады Украины сообщили, что вакцинация нардепов, их помощников и других работников аппарата проводится в соответствии с графиком Минздрава.

Также в сообщении говорится, что именно в министерстве определили место и предложили вакцину для депутатов. Об этом всех сообщили письмом первого заместителя руководителя аппарата парламента от 14.06.21 №15 / 11-2021 / 195064.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что в мужчин, которые получили прививки вакциной Pfizer, возникли проблемы с сердцем.

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