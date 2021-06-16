Нардепов прямо в Раде прививают вакциной Pfizer: что об этом известно

BTC/USD
39213.72
ETH/USD
2470.83
LTC/USD
170.24
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Сегодня стало известно о вакцинации депутатов. Парламентариев сейчас, в стенах парламента, вакцинируют против COVID-19 вакциной от Pfizer. Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала изданию "Комментарии", получила ли она прививку от коронавируса.
Ирина Верещук (фото: УП)
Отвечая на вопрос журналистов о документе, что предполагает вакцинацию нардепов до 18 июня, она отметила, что медики делали прививки только один день. Именно так они ей рассказали.
Депутатка отметила, что сейчас вакцины достаточно в Украине. Главное, чтобы к нашим гражданам, которые сделали прививку китайской вакциной, не было вопросов во время поездок в страны Евросоюза. Но, как отметила она, это — только политический вопрос.
На вопрос, почему депутатов в стенах Совета вакцинируют именно вакциной Pfizer, депутат ответила, что их депутаты получают прививки от различных производителей. И сама она, если не будет иметь никаких противопоказаний, будет делать прививки той вакциной, что будет.
Ранее в аппарате Верховной Рады Украины сообщили, что вакцинация нардепов, их помощников и других работников аппарата проводится в соответствии с графиком Минздрава.
Также в сообщении говорится, что именно в министерстве определили место и предложили вакцину для депутатов. Об этом всех сообщили письмом первого заместителя руководителя аппарата парламента от 14.06.21 №15 / 11-2021 / 195064.
Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что в мужчин, которые получили прививки вакциной Pfizer, возникли проблемы с сердцем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости