Нардепов могут перестать выпустить за границу: в чем причина

Для выезда в командировку за границу с нового года народным депутатам к заявлениям будут необходимы "тезисы" от Министерства иностранных дел для его официальных заявлений и комментариев на международной арене. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "LIGA.net", со ссылкой на распоряжение главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

В документе говорится, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предыдущего выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата по реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

Также заявление нардепа могут не рассмотреть, если в прошлый раз он нарушил срок пребывания в командировке, самовольно сменил страну, находился в других странах или не подал отчет после возвращения.

Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд: это председатель комитета Рады, в который входит нардеп, председатель фракции, председатель депутатской группы, глава соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента.

После этих согласований заявление направляется Стефанчуку.

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