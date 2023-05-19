Нардепка забыла задекларировать дом

Дом под Киевом площадью 130 квадратов забыла задекларировать нардепка от партии "Слуга народа" Ольга Саладуха. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия коррупции.

Нардеп забыла задекларировать дом

Дом народная депутатка почему-то отказалась декларировать в 2020 году. Она сообщила, что приобрела земельный участок без дома. НАПК указало, что дом следует задекларировать, но и в исправленной декларации этот объект не появился. После этого НАБУ и САП начали расследование и обнаружили доказательства того, что на момент приобретения участка дом на нем уже был построен. Поэтому сегодня НАБУ и САП сообщили депутату о подозрении в недекларировании на 1,8 млн. грн.

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В Центре противодействия коррупции предполагают, что речь идет о народной депутате от партии "Слуга народа" Ольге Саладухе.

"А еще этот кейс – лишнее напоминание, что нужно как можно быстрее возвращать обязанность декларирования должностных лиц. И нардепов, в частности", – отмечают в Центре противодействия коррупции.

Ольга Саладуха — украинская легкоатлетка, специализирующаяся на тройном прыжке и прыжках в длину, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Родилась в 1983 году в Донецке. В 2019 году стала кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах, №57 в списке.

Член Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности. 30 июля 2021 года после выступления на Олимпийских играх в Токио Ольга Саладуха объявила о завершении спортивной карьеры.

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