Нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий

Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом стало известно из публикации в Facebook главы подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права комитета ВР по вопросам правовой политики, нардепа Ольги Совгири.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью. В тексте говорится, что после того, как президент поддержит предложение СНБО о прекращении деятельности той или иной партии, должна прекратить деятельность и фракция, которая представляет запрещенную партию.

"6. В случае принятия Президентом Украины решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановлении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой депутатской фракции прекращается с момента оглашения об этом председателем Верховной Рады. Приостановление деятельности депутатской фракции влечет за собой приостановление прав этой депутатской фракции, предусмотренных этим регламентом и соответствующими постановлениями Верховной Рады".

Совгиря отметила, что совсем скоро нардепы смогут рассмотреть законодательные предложения в Верховной Раде.

Отметим, что в Украине прекращена деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других пророссийских политических сил. 1 апреля парламентарии проголосовали в первом чтении о порядке запрета пророссийских партий.

Читайте на портале "Комментарии" – в апреле одной из громких новостей стало то, что сотрудники СБУ провели молниеносную спецоперацию по задержанию одиозного Виктора Медведчука. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, какие шансы, что Россия согласится принять условия Украины и согласиться обменять кума Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты спешно пытаются провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, понимая, что большей территории Украины им не оккупировать. Эксперты рассказали, почему кафиры спешат и на что главный расчет по данной инициативе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!