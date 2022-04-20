Нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий

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Кравцев Сергей
Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом стало известно из публикации в Facebook главы подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права комитета ВР по вопросам правовой политики, нардепа Ольги Совгири.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью. В тексте говорится, что после того, как президент поддержит предложение СНБО о прекращении деятельности той или иной партии, должна прекратить деятельность и фракция, которая представляет запрещенную партию.
Совгиря отметила, что совсем скоро нардепы смогут рассмотреть законодательные предложения в Верховной Раде.
Отметим, что в Украине прекращена деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других пророссийских политических сил. 1 апреля парламентарии проголосовали в первом чтении о порядке запрета пророссийских партий.
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