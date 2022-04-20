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Нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять в целом закон о запрете политических партий

сегодня, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом стало известно из публикации в Facebook главы подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права комитета ВР по вопросам правовой политики, нардепа Ольги Совгири.

Нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью. В тексте говорится, что после того, как президент поддержит предложение СНБО о прекращении деятельности той или иной партии, должна прекратить деятельность и фракция, которая представляет запрещенную партию.

"6. В случае принятия Президентом Украины решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановлении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой депутатской фракции прекращается с момента оглашения об этом председателем Верховной Рады. Приостановление деятельности депутатской фракции влечет за собой приостановление прав этой депутатской фракции, предусмотренных этим регламентом и соответствующими постановлениями Верховной Рады".

Совгиря отметила, что совсем скоро нардепы смогут рассмотреть законодательные предложения в Верховной Раде.

Отметим, что в Украине прекращена деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других пророссийских политических сил. 1 апреля парламентарии проголосовали в первом чтении о порядке запрета пророссийских партий.

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Источник: https://www.facebook.com/100003216082603/posts/4962251053892048/
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