Нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Даниил Гетманцев, фото Facebook
Во время брифинга в стенах Верховной Рады нардеп Даниил Гетманцев высказал свое мнение по поводу дальнейших решений власти с учетом признания Россией независимости самопровозглашенных республик ЛДНР.
Также нардеп подверг критике пакеты санкций, которые планируют ввести США и ЕС против России, сказав, что это "просто издевательство".
Признание самопровозглашенных республик Россией нардеп считает беспрецедентным преступлением против Украины и даже против РФ со стороны ее политического руководства. Относительно того, в каких пределах ЛДНР будут объявлены независимыми, то политик говорит, что должно быть обнародовано решение Государственной Думы России.
По его словам, мы будем иметь негативные последствия для украинской экономики, однако они не будут очень сильными. На этой неделе Рада рассмотрит и, возможно, примет законопроект за основу и в целом о дополнительном налогообложении газодобывающей отрасли. Когда этот законопроект вступит в силу, бюджет получит 30 млрд гривен для выплат Минобороне и других текущих расходов.
Как сообщал портал "Комментарии", на линии разграничения продолжается обострение ситуации. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое военных, еще 18 получили различные травмы и ранения. Утром 22 февраля боевики били по населенным пунктам Донецкой и Луганской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 12:37
Не сильные последствия? 30 ярдов дополнительного налога на газ - это 30 ярдов из кармана населения. То есть по 1000 гривен в год на человека дополнительно к уже десяткам тысяч в год за коммуналку. Таки немного.
Юрій
сегодня, 11:16
Должен быть полный разрыв дипотношений с РФ.