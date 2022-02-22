Нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией

Даниил Гетманцев, фото Facebook

Во время брифинга в стенах Верховной Рады нардеп Даниил Гетманцев высказал свое мнение по поводу дальнейших решений власти с учетом признания Россией независимости самопровозглашенных республик ЛДНР.

"Обсуждаются разные сценарии. Предложения также озвучиваются и такого плана (разрыв дипломатических отношений с Россией – ред.). Я не убежден в том, что фракция "Слуга народа" или даже парламент должны иметь направляющую роль в вопросах внешней политики и в вопросах военных. Это, по Конституции, прерогатива президента. Мы можем либо поддержать президента, либо нет. В любом случае лидером в этом процессе является президент", — подчеркнул политик.

Также нардеп подверг критике пакеты санкций, которые планируют ввести США и ЕС против России, сказав, что это "просто издевательство".

"Мне кажется, что это скорее имитация, чем реальные действия", — добавил он.

Признание самопровозглашенных республик Россией нардеп считает беспрецедентным преступлением против Украины и даже против РФ со стороны ее политического руководства. Относительно того, в каких пределах ЛДНР будут объявлены независимыми, то политик говорит, что должно быть обнародовано решение Государственной Думы России.



"Подождем, кажется в 12 часов, должно быть решение их Госдумы. Увидим, до какого уровня цинизма они дошли. Не исключаю каких-либо решений. Наверное, страна, ее политическое руководство, не население, конечно, потеряло чувство реальности, учитывая это можно ожидать все что угодно", – объяснил Гетманцев.

По его словам, мы будем иметь негативные последствия для украинской экономики, однако они не будут очень сильными. На этой неделе Рада рассмотрит и, возможно, примет законопроект за основу и в целом о дополнительном налогообложении газодобывающей отрасли. Когда этот законопроект вступит в силу, бюджет получит 30 млрд гривен для выплат Минобороне и других текущих расходов.

Как сообщал портал "Комментарии", на линии разграничения продолжается обострение ситуации. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое военных, еще 18 получили различные травмы и ранения. Утром 22 февраля боевики били по населенным пунктам Донецкой и Луганской области.



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