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Нардеп сообщил инсайдерскую информацию о нападении на журналистов "Схем"

Фракция "Слуга народа" готовит два запроса о расследовании нападения на журналистов "Схем"

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна

В комментарии корреспондентке портала "Комментарии" народный депутат и член фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал об инсайдерской информации относительно нападения на представителей "Радио Свободы" и объяснил позицию президента Украины в отношении нарушителей закона. Также нардеп опроверг слухи, что виновники могут избежать ответственности из-за каких-то связей с Еленой Кравец.

Нардеп сообщил инсайдерскую информацию о нападении на журналистов "Схем"

Народный депутат Александр Качура, фото из открытых источников

Известно, что председатель правления "Укрэксимбанка" уволился.

"Один из руководителей "Укрэксимбанка" действительно поступил совершенно недопустимо. Не то, что идет речь о нормах морали, это является уголовно наказуемым деянием. Потому, что это препятствование журналистской деятельности в стране, где есть свобода слова, за которую боролось не одно поколение украинцев, мы эту ситуацию не пропустим. Он уволился. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что они приобщили к материалам производства те материалы, которые были опубликованы. Убежден, что следствие придет к выводу, что надо вручать подозрение. Мы со своей стороны взяли этот вопрос на парламентский контроль. Мы будем тщательно контролировать процесс расследования", — пояснил Александр Качура.

Политик и адвокат вспомнил о нападении на журналистов при президентстве Петра Порошенко и подчеркнул, что в тех делах виноваты не были привлечены к ответственности. Качура отметил, что такого не должно быть, а чиновники не должны чувствовать безнаказанность за такие поступки.

Депутат рассказал, что фракция регистрирует два депутатских запроса в правоохранительные органы с требованиями справедливого расследования и наказания виновных. Сейчас их подписали только партийцы, оппозиция запросы не подписала. Два запроса к Генпрокурору и руководителю Национальной полиции Украины будут оглашены в пятницу на заседании Верховной Рады.

Качура подчеркнул, что задача власти — это доводить такие дела до конца. Потому что безнаказанность и безответственность со стороны чиновников побуждает других так себя вести. Политик рассказал, что если глава правления не хотел отвечать на вопросы, он мог не отвечать. Применение физической силы по отношению к журналистам вообще недопустимо. Так как в стране журналисты должны чувствовать себя в безопасности.

"По инсайдерской информации, сейчас готовится уже подозрение. Кому его объявят не могу сказать, это уже сообщат в полиции, потому что это служебная информация", — добавил нардеп.

Александр Качура отметил, что о связи между семьей банкира и Еленой Кравец он ничего не знает, но уверен, что никакие связи не должны влиять на следствие, если человек нарушает закон.

"Я об этом ничего не знаю. Освобождение сегодняшнее и позиция Офиса президента, и полиции указывает на то, что для президента нет друзей среди тех, кто нарушает закон. "Если ты нарушил закон — ты будешь нести ответственность" — это позиция Зеленского. Это дело должно стать фундаментом для того, чтобы такого больше не повторялось в Украине. Я буду лично за этим следить", — сообщил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, во что выльется скандал с нападением на "Схемы".


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Источник: https://comments.ua/
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