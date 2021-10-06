Нардеп сообщил инсайдерскую информацию о нападении на журналистов "Схем"

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Козлова Альбіна
В комментарии корреспондентке портала "Комментарии" народный депутат и член фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал об инсайдерской информации относительно нападения на представителей "Радио Свободы" и объяснил позицию президента Украины в отношении нарушителей закона. Также нардеп опроверг слухи, что виновники могут избежать ответственности из-за каких-то связей с Еленой Кравец.
Народный депутат Александр Качура, фото из открытых источников
Известно, что председатель правления "Укрэксимбанка" уволился.
Политик и адвокат вспомнил о нападении на журналистов при президентстве Петра Порошенко и подчеркнул, что в тех делах виноваты не были привлечены к ответственности. Качура отметил, что такого не должно быть, а чиновники не должны чувствовать безнаказанность за такие поступки.
Депутат рассказал, что фракция регистрирует два депутатских запроса в правоохранительные органы с требованиями справедливого расследования и наказания виновных. Сейчас их подписали только партийцы, оппозиция запросы не подписала. Два запроса к Генпрокурору и руководителю Национальной полиции Украины будут оглашены в пятницу на заседании Верховной Рады.
Качура подчеркнул, что задача власти — это доводить такие дела до конца. Потому что безнаказанность и безответственность со стороны чиновников побуждает других так себя вести. Политик рассказал, что если глава правления не хотел отвечать на вопросы, он мог не отвечать. Применение физической силы по отношению к журналистам вообще недопустимо. Так как в стране журналисты должны чувствовать себя в безопасности.
Александр Качура отметил, что о связи между семьей банкира и Еленой Кравец он ничего не знает, но уверен, что никакие связи не должны влиять на следствие, если человек нарушает закон.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, во что выльется скандал с нападением на "Схемы".
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