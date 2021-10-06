Нардеп сообщил инсайдерскую информацию о нападении на журналистов "Схем"

В комментарии корреспондентке портала "Комментарии" народный депутат и член фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал об инсайдерской информации относительно нападения на представителей "Радио Свободы" и объяснил позицию президента Украины в отношении нарушителей закона. Также нардеп опроверг слухи, что виновники могут избежать ответственности из-за каких-то связей с Еленой Кравец.

Народный депутат Александр Качура, фото из открытых источников

Известно, что председатель правления "Укрэксимбанка" уволился.



"Один из руководителей "Укрэксимбанка" действительно поступил совершенно недопустимо. Не то, что идет речь о нормах морали, это является уголовно наказуемым деянием. Потому, что это препятствование журналистской деятельности в стране, где есть свобода слова, за которую боролось не одно поколение украинцев, мы эту ситуацию не пропустим. Он уволился. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что они приобщили к материалам производства те материалы, которые были опубликованы. Убежден, что следствие придет к выводу, что надо вручать подозрение. Мы со своей стороны взяли этот вопрос на парламентский контроль. Мы будем тщательно контролировать процесс расследования", — пояснил Александр Качура.

Политик и адвокат вспомнил о нападении на журналистов при президентстве Петра Порошенко и подчеркнул, что в тех делах виноваты не были привлечены к ответственности. Качура отметил, что такого не должно быть, а чиновники не должны чувствовать безнаказанность за такие поступки.



Депутат рассказал, что фракция регистрирует два депутатских запроса в правоохранительные органы с требованиями справедливого расследования и наказания виновных. Сейчас их подписали только партийцы, оппозиция запросы не подписала. Два запроса к Генпрокурору и руководителю Национальной полиции Украины будут оглашены в пятницу на заседании Верховной Рады.

Качура подчеркнул, что задача власти — это доводить такие дела до конца. Потому что безнаказанность и безответственность со стороны чиновников побуждает других так себя вести. Политик рассказал, что если глава правления не хотел отвечать на вопросы, он мог не отвечать. Применение физической силы по отношению к журналистам вообще недопустимо. Так как в стране журналисты должны чувствовать себя в безопасности.

"По инсайдерской информации, сейчас готовится уже подозрение. Кому его объявят не могу сказать, это уже сообщат в полиции, потому что это служебная информация", — добавил нардеп.

Александр Качура отметил, что о связи между семьей банкира и Еленой Кравец он ничего не знает, но уверен, что никакие связи не должны влиять на следствие, если человек нарушает закон.



"Я об этом ничего не знаю. Освобождение сегодняшнее и позиция Офиса президента, и полиции указывает на то, что для президента нет друзей среди тех, кто нарушает закон. "Если ты нарушил закон — ты будешь нести ответственность" — это позиция Зеленского. Это дело должно стать фундаментом для того, чтобы такого больше не повторялось в Украине. Я буду лично за этим следить", — сообщил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, во что выльется скандал с нападением на "Схемы".

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