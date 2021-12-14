Нардеп резко высказался в адрес Гогилашвили

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Козлова Альбіна
Поведение уволенного заместителя министра Монастырского и скандал с обнародованным видео с блок-поста оценили народные избранники. Сколько еще таких чиновников у власти неизвестно, рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту портала "Комментарии".
Александр Гогилашвили, фото из открытых источников
Бывший замминистра Монастырского прокомментировал в соцсетях свое решение написать заявление на увольнение. По его словам, ему стыдно за несдержанность. Бывший чиновник отметил, что он признает свою вину.
Как сообщал портал "Комментарии", депутаты МФО "Умная политика" будут обращаться в Офис генерального прокурора и ГБР, чтобы компетентные органы начали уголовное производство против бывшего замминистра Монастырского. Ведь обстоятельства событий должно выяснить следствие, а виновные должны нести ответственность за свои действия.
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