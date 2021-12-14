Нардеп резко высказался в адрес Гогилашвили

Поведение уволенного заместителя министра Монастырского и скандал с обнародованным видео с блок-поста оценили народные избранники. Сколько еще таких чиновников у власти неизвестно, рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту портала "Комментарии".



Александр Гогилашвили, фото из открытых источников

"Есть такое понятие как лицо власти, так вот "хлебало власти". Он сам об этом сказал, я немного перефразировал. Он в полной мере демонстрирует это: хамство, непрофессионализм, недееспособность, "мутная" биография, но есть личная привязка к высшим ступеней власти через жену. К сожалению, это не первый, не десятый, не тридцатый пример. Когда проверку проводят назначенные руководители, то эти проверки биографий берут и выбрасывают в мусорку. Потом выясняется, что заместитель министра имеет российский паспорт, был помощником депутата Валуева. Не знаю, что еще мы о нем узнаем. Это как ящик Пандоры, а сколько их еще таких мы и не знаем", — отметил народный депутат об уволенном заместителе министра внутренних дел.

Бывший замминистра Монастырского прокомментировал в соцсетях свое решение написать заявление на увольнение. По его словам, ему стыдно за несдержанность. Бывший чиновник отметил, что он признает свою вину.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты МФО "Умная политика" будут обращаться в Офис генерального прокурора и ГБР, чтобы компетентные органы начали уголовное производство против бывшего замминистра Монастырского. Ведь обстоятельства событий должно выяснить следствие, а виновные должны нести ответственность за свои действия.

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