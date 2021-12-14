logo

BTC/USD

47624.32

ETH/USD

3842.18

LTC/USD

150.87

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.68

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Нардеп резко высказался в адрес Гогилашвили
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп резко высказался в адрес Гогилашвили

Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с увольнением Гогилашвили

сегодня, 12:26
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Поведение уволенного заместителя министра Монастырского и скандал с обнародованным видео с блок-поста оценили народные избранники. Сколько еще таких чиновников у власти неизвестно, рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту портала "Комментарии".

Нардеп резко высказался в адрес Гогилашвили

Александр Гогилашвили, фото из открытых источников

"Есть такое понятие как лицо власти, так вот "хлебало власти". Он сам об этом сказал, я немного перефразировал. Он в полной мере демонстрирует это: хамство, непрофессионализм, недееспособность, "мутная" биография, но есть личная привязка к высшим ступеней власти через жену. К сожалению, это не первый, не десятый, не тридцатый пример. Когда проверку проводят назначенные руководители, то эти проверки биографий берут и выбрасывают в мусорку. Потом выясняется, что заместитель министра имеет российский паспорт, был помощником депутата Валуева. Не знаю, что еще мы о нем узнаем. Это как ящик Пандоры, а сколько их еще таких мы и не знаем", — отметил народный депутат об уволенном заместителе министра внутренних дел.

Бывший замминистра Монастырского прокомментировал в соцсетях свое решение написать заявление на увольнение. По его словам, ему стыдно за несдержанность. Бывший чиновник отметил, что он признает свою вину.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты МФО "Умная политика" будут обращаться в Офис генерального прокурора и ГБР, чтобы компетентные органы начали уголовное производство против бывшего замминистра Монастырского. Ведь обстоятельства событий должно выяснить следствие, а виновные должны нести ответственность за свои действия.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!