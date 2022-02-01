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Нардеп рассказал, почему выходит из фракции "Слуга народа"

Воронько покинул фракцию "Слуга народа" и перешел в "Разумную политику"

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Олег Воронько сообщил, каковы причины его выхода из фракции "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Нардеп рассказал, почему выходит из фракции "Слуга народа"

Из фракции "Слуга народа" вышел еще один депутат, фото из открытых источников

По его словам, он является членом МФО "Разумная политика" и будет приобщаться к созданию новой политсилы в виде партии Дмитрия Разумкова. Причиной выхода из фракции монобольшинства является несовпадение в подходах к реализации идей и выполнению обещаний, с которыми шла эта партия на выборы в 2019 году.

Также он поделился, что несколько раз пытался поговорить с главой государства в пределах своей компетенции как члена профильного комитета и рассказать ему, какая ситуация в стране, но разговор по сути не состоялся.

Нардеп сообщил, что не согласен с политикой фракции по ряду принятых законопроектов, принципиально важных для избирателей. Поэтому он голосовал против законопроекта по земельной реформе и многих других. На вопросы журналистов Воронько заявил, что не знает, получали ли его однопартийцы деньги в конвертах.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп упомянул о российских бомбардировщиках, комментируя позицию Германии по поставкам оружия. Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что заявлял о недовольстве позицией Германии на сессии ПАСЕ.

Нардеп Артем Дмитрук прокомментировал события в Одесском горсовете и добавил, что стремится к объективному расследованию. По его словам, есть порезанные видео, где видно только, как Дмитрук оказывает физическое сопротивление, и большое количество видео, где видно, как народного депутата и СМИ толкают и не пускают.


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Источник: https://comments.ua/ua
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