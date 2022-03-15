logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Нардеп рассказал, куда Кива мог деть "кремлевские деньги" и, что он делал в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп рассказал, куда Кива мог деть "кремлевские деньги" и, что он делал в Раде

Также Ярослав Железняк рассказал, что он делал в Раде

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинский парламент досрочно прекратил полномочия избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Он преждевременно, перед началом агрессии, уехал в Москву и регулярно появляется в эфире русских пропагандистских каналов. Деньги, полученные от Кремля, он конвертировал в виллу в Испании. И в другую дорогую недвижимость, которую он переписал на дочь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Нардеп рассказал, куда Кива мог деть "кремлевские деньги" и, что он делал в Раде

Илья Кива (фото из открытых источников)

Соответствующее решение было принято во время заседания украинского парламента во вторник, 15 марта. Основанием стало заявление самого избранника о сложении полномочий. Также факт, что Кива написал заявление, подтвердил в Телеграмме другой народный избранник от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Также парламентарий от ЕС сообщил, что народные депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о том, чтобы выйти из фракции ОПЗЖ.

Решение о лишении Ильи Кивы депутатского мандата прокомментировал народный избранник партии "Голос" Ярослав Железняк. По словам Железняка, депутатам это давно нужно было сделать.

"Голосовать Кива и так не голосовал. Причина – ввод сенсорной кнопки. Сейчас нужно выполнять процедуру голосования двумя руками, а у него, как вы знаете, они заняты другими забавами в зале. Законы он все равно не читал. Там нет цветных картинок. Пока он является единственным приобретением кремля из политиков, которые открыто топят по их методичке. Кстати, по ходу часть денег он конвертировал в виллу в Испании, в курортном городе Аликанте, записанную на его дочь и мерс майбах там же", — отреагировал нардеп .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ДБР изъяло оружие у нардепов от фракции ОПЗЖ .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zheleznyak.y
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!