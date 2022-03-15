Нардеп рассказал, куда Кива мог деть "кремлевские деньги" и, что он делал в Раде

Украинский парламент досрочно прекратил полномочия избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Он преждевременно, перед началом агрессии, уехал в Москву и регулярно появляется в эфире русских пропагандистских каналов. Деньги, полученные от Кремля, он конвертировал в виллу в Испании. И в другую дорогую недвижимость, которую он переписал на дочь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Илья Кива (фото из открытых источников)

Соответствующее решение было принято во время заседания украинского парламента во вторник, 15 марта. Основанием стало заявление самого избранника о сложении полномочий. Также факт, что Кива написал заявление, подтвердил в Телеграмме другой народный избранник от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Также парламентарий от ЕС сообщил, что народные депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о том, чтобы выйти из фракции ОПЗЖ.

Решение о лишении Ильи Кивы депутатского мандата прокомментировал народный избранник партии "Голос" Ярослав Железняк. По словам Железняка, депутатам это давно нужно было сделать.

"Голосовать Кива и так не голосовал. Причина – ввод сенсорной кнопки. Сейчас нужно выполнять процедуру голосования двумя руками, а у него, как вы знаете, они заняты другими забавами в зале. Законы он все равно не читал. Там нет цветных картинок. Пока он является единственным приобретением кремля из политиков, которые открыто топят по их методичке. Кстати, по ходу часть денег он конвертировал в виллу в Испании, в курортном городе Аликанте, записанную на его дочь и мерс майбах там же", — отреагировал нардеп .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ДБР изъяло оружие у нардепов от фракции ОПЗЖ .

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