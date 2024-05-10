Нардеп "потерял" 11 миллионов: какое решение по нему принял ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения народному депутату Андрею Клочке, подозреваемому в незаконном обогащении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении САП.

Нардеп Андрей Клочко. Фото: из открытых источников

"10 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", — говорится в сообщении.

На подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10 июля 2024 года.

Стоит отметить, что Клочка подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн. Его же родственники "нажили" имущество на 25 млн грн, в том числе пять квартир в Киеве, три участка в столичном регионе, два нежилых помещения и автомобили Tesla и Merсеdes-Benz. И это с официальными доходами матери и сестры в 195 тыс. и 2,6 млн. грн. соответственно.

Андрей Клочко – член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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