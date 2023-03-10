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Нардеп попала в реанимацию

Нардеп Яна Зинкевич из-за истощения попала в реанимацию

сегодня, 14:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич попала в реанимацию из-за истощения. Об этом Зинкевич сообщила у себя в Facebook, передает портал "Комментарии".

Нардеп попала в реанимацию

Верховная Рада. Фото: из открытых источников


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"Попала в реанимацию. Прошу как-то время меня не беспокоить. Врачи хорошие, помощь не нужна. Диагноз: лактат ацидоз в критическом состоянии: доказала себя усталостью, отказом от еды (не получалось), а затем от отказа от воды (не получалось)" , – написала нардеп.

Яка Зинкевич отметила, что сожалеет, ведь из-за состояния здоровья не попадет на прощание с добровольцем ДУК "Правый сектор" Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, известным по позывному "Да Винчи", которого похоронят 10 марта в Киеве.

Зинкевич добавила, что воевала с Да Винчи вместе с 2014 года, с 18 лет.                                                                                                                                 

Отметим, 27-летняя Яна Зинкевич – украинский медик-доброволец, начальница Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии (до 2016 года – Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор") во время войны на востоке Украины, командир Медицинского батальона "Госпиталь". После перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске. На выборах в парламент в июле 2019 года Зинкевич был избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

Зинкевич считает положительным, что женщин определенных профессий обязали стать на военный учет.

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Источник: https://www.facebook.com/yana.hospitallers
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