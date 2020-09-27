Нардеп от «Слуги народа» заявил о выходе из партии из-за «продажи мест в списках»

Народный депутат Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Николай Галушко записал к президенту Украины Владимиру Зеленскому видеообращение, где заявил, что выходит из партии и назвал вескую причину такого решения. Видеоролик опубликован на официальной странице нардепа в Facebook.

Николай Галушко

Николай Галушко отметил, что вместе с командой своих единомышленников работали за идею, чтобы изменить отношения власти к народу. Но за последние два года ничего не изменилось, а заявления президента о борьбе с коррупцией и старыми элитами остались только на словах.

Народный депутат заявил, что выходит из партии "Слуга народа", потому что она "продает места" в списках на местные выборы.

"В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа"", — подчеркнул нардеп.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 1 сентября из состава фракции "Слуга народа" был исключен народный депутат Украины Гео Лерос. Такое решение было принято в результате сбора подписей народных депутатов, большинство из которых проголосовали за его исключение.

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