Нардеп от «Слуги народа» заразился коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Фото: Грищук Рома / Faceboo
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Роман Грищук заболел
коронавирусом. О том, что 12 августа тест ПЦР показал положительный результат,
рассказала супруга депутата Анна Гресь на своей странице в Facebook.
Гресь рассказала, что она почувствовала недомогание и у нее поднялась температура тела до 37,7 градусов. После того как они вместе с супругом сделали ПЦР-тест, оказалось, что они оба больны коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина снова приблизилась к рекордным
показателям по заболеваемости коронавирусом. За сутки врачи отчитались о 1433
новых случаях COVID-19. Это лишь на полсотни меньше, чем было в субботу, 8
августа, когда зафиксировали очередной рекорд. Общее число инфицированных в
Украине выросло до 84 548 человек.
Также мы рассказывали, что звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано
рассказала о том, с какими последствиями
коронавируса она столкнулась. Алисса Милано написала в Twitter, что после того, как она получила положительный тест на COVID-19 у нее стали сильно выпадать волосы. Актриса боролась с симптомами вируса с марта, когда, по ее словам, у нее начались лихорадка и головная боль.
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