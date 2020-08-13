Нардеп от «Слуги народа» заразился коронавирусом

Фото: Грищук Рома / Faceboo

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Роман Грищук заболел коронавирусом. О том, что 12 августа тест ПЦР показал положительный результат, рассказала супруга депутата Анна Гресь на своей странице в Facebook.



Гресь рассказала, что она почувствовала недомогание и у нее поднялась температура тела до 37,7 градусов. После того как они вместе с супругом сделали ПЦР-тест, оказалось, что они оба больны коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина снова приблизилась к рекордным показателям по заболеваемости коронавирусом. За сутки врачи отчитались о 1433 новых случаях COVID-19. Это лишь на полсотни меньше, чем было в субботу, 8 августа, когда зафиксировали очередной рекорд. Общее число инфицированных в Украине выросло до 84 548 человек.

Также мы рассказывали, что звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано рассказала о том, с какими последствиями коронавируса она столкнулась. Алисса Милано написала в Twitter, что после того, как она получила положительный тест на COVID-19 у нее стали сильно выпадать волосы. Актриса боролась с симптомами вируса с марта, когда, по ее словам, у нее начались лихорадка и головная боль.

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