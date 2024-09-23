Нардеп Одарченко незаконно пересек границу с Румынией

Во время заседания Высшего антикорсуда стало известно о том, что народный депутат от Слуги Народа Андрей Одарченко незаконно пересек границу с Румынией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия коррупции.

Андрей Одарченко. Фото из открытых источников

Как сообщили в НАБУ, депутат пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области.

Также сообщают, что спикер Верховной Рады командировки для выезда Одарченко за границу не оформлял.

Прокурор САП в связи с бегством депутата внесла ходатайство о взыскании залога. Также есть ходатайство об изменении меры пресечения с залога на стражу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Беженца депутата хотят отозвать с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики

В Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Об этом сообщил другой нардеп Алексей Гончаренко, передает портал "Комментарии".

Это произошло только после того, как судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата Андрея Одарченко в международный розыск. "Ну для того, чтобы исключить депутата из комитета антикоррупционной политики разоблачения на взятке недостаточно. Надо, чтобы он уже сбежал за границу", – резюмировал Гончаренко.

Напомним, Одарченко предоставил взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов Мустафе Найему за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета. Ранее он вышел под залог в 15 млн. грн. и сдал загранпаспорта. На прошлой неделе его должны были допросить, то есть дело двигалось к финалу.