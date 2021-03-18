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Нардеп обратился в СБУ из-за концертов российского рэпера Басты в Киеве

В 2017 году Служба безопасности уже запрещала российскому рэперу въезжать на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма

сегодня, 14:36
Автор:

Елизавета Черных

Народный депутат Украины, состоящий в партии "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко подал запрос в Службу безопасности с просьбой рассмотреть запрет на въезд на территорию страны популярному российскому рэп-исполнителю Басте. Сообщается, что рэпер должен выступить в Киеве 25 и 26 июня.  Данную информацию нардеп обнародовал в своем телеграмм-канале. 

Нардеп обратился в СБУ из-за концертов российского рэпера Басты в Киеве

Нардеп обратился в СБУ из-за концертов российского репера Басты в Киеве - фото из открытых источников

Народный избранник отметил, что в 2018 году Василий Вакуленко (настоящее имя Басты — ред.) был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Нардеп отметил, что в 2017 году Служба безопасности уже запрещала российскому рэперу въезжать на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2015 году — там Баста выступал с концертом. Однако, по словам депутата, срок, на который распространялся запрет, исчерпался. 

"Прошу СБУ выложить официальную позицию относительно возможности введения в отношении Вакуленко нового запрета на въезд в Украину", — написал Алексей Гончаренко. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что популярный российский рэпер Баста в своем интервью заявил, что считает себя украинцем. Исполнитель дал интервью Ксении Собчак, во время которого они затронули довольно непростую тему. Известно, что в 2017 году его внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Так произошло, потому что рэпер незаконно приезжал в оккупированный Крым.  Запрет перестал действовать только 16 сентября этого года, когда закончился его срок. Но Баста до сих пор не может понять, почему это случилось, ведь он всегда считал себя украинцем. 




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5485
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