Нардеп должен быть наказан жесточайшим методом - Ирина Верещук о покупке сертификатов

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Козлова Альбіна
Закон один для всех – убеждены украинские политики. Речь идет о поддельном сертификате о вакцинации от COVID-19. Об этом написала народный депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Нардеп высказалась за жесткое наказание, фото из открытых источников
Депутат убеждена, что за подделку документов и за их покупку нужно наказывать строго и согласно закона не только простых граждан, но и неприкосновенных народных избранников.
Также она добавила, что будет поддерживать постановление на заседании 2 ноября и добавила, что давно уже сделала вакцинацию и советует всем другим украинцам поступить так же. Кроме того, нардеп убеждена, что политики должны сами соблюдать букву закона, пропагандировать вакцинацию и показывать хороший пример народа.
Ирина Верещук отметила, что на сайте Министерства здравоохранения желающие могут найти адреса, где проходят бесплатный тест на коронавирус — это 71 центр. Поэтому надо информировать население, что такая возможность есть и все, кто нуждается, могут протестироваться.
Как сообщал портал "Комментарии", будут пускать нардепов в Верховную Раду по новым правилам с середины ноября.
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