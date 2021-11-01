Нардеп должен быть наказан жесточайшим методом - Ирина Верещук о покупке сертификатов

Закон один для всех – убеждены украинские политики. Речь идет о поддельном сертификате о вакцинации от COVID-19. Об этом написала народный депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук.



Нардеп высказалась за жесткое наказание, фото из открытых источников

Депутат убеждена, что за подделку документов и за их покупку нужно наказывать строго и согласно закона не только простых граждан, но и неприкосновенных народных избранников.

"Если будет доказано, что народный депутат Украины купил сертификат о вакцинации, он должен быть наказан самым жестким методом, то есть уголовным производством с ограничениями свободы. Наказание, предусмотренное для обычных людей, для народного депутата должно быть умножено на два. Мало того, что он подвергает себя опасности, так еще и позволяет себе это делать в стенах парламента. Это недопустимо", — подчеркнула Верещук.

Также она добавила, что будет поддерживать постановление на заседании 2 ноября и добавила, что давно уже сделала вакцинацию и советует всем другим украинцам поступить так же. Кроме того, нардеп убеждена, что политики должны сами соблюдать букву закона, пропагандировать вакцинацию и показывать хороший пример народа.



"Я прошу, чтобы политики высказывались за вакцинацию, ведь это единственный путь сохранить наши жизни. Что касается фальшивого паспорта вакцинации Надежды Савченко, то если полиция это докажет, суд должен установить меру наказания, поскольку нельзя даже прежнему политику, который остается публичным лицом, ходить на телеэфиры, вот так относиться к закону и порядку. Если мы хотим порядок в стране, то должны навести его с собой", — добавила она.

Ирина Верещук отметила, что на сайте Министерства здравоохранения желающие могут найти адреса, где проходят бесплатный тест на коронавирус — это 71 центр. Поэтому надо информировать население, что такая возможность есть и все, кто нуждается, могут протестироваться.



Как сообщал портал "Комментарии", будут пускать нардепов в Верховную Раду по новым правилам с середины ноября.



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