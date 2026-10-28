Наказание за произвол: Рада поддержала штрафы до 170 тысяч гривен для работников ТЦК

Верховная Рада поддержала законодательные изменения, призванные существенно усилить ответственность представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки за неправомерные действия во время мобилизационных мероприятий.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Парламентарии приняли норму, вводящую серьезные финансовые санкции против должностных лиц военкоматов за нарушение правил ведения учета.

"ТЦК будут штрафовать на 170 тыс. грн за незаконный военный учет! Мое правление поддержал Парламент", — сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что за соответствующее решение проголосовало конституционное большинство избранников:

"Только что 249 народных депутатов поддержали мою поправку, которая предусматривает штраф в 170 тысяч гривен для представителей территориальных центров комплектования, если они незаконно поставили на военный учет человека, который не этому подлежит". Депутат акцентировал, что это взыскание является зеркальным ответом на давление против гражданских, поскольку сумма является "десятикратным размером штрафа, который налагают на обычных граждан за якобы нарушение мобилизационного законодательства".

Политик подчеркнул, что подобные меры стали реакцией на многочисленные жалобы граждан, которые сталкивались с неправомерными требованиями представителей ТЦК. По его словам, больше всего резонанса вызвали действия по определенным категориям населения.

"Я думаю, что все хорошо помнят, как ТЦК незаконно ставили на военный учет женщин и затем штрафовали их на 17 тыс. грн. И такие случаи не единичны", — напомнил нардеп.

Он убежден, что принятая норма является важным сигналом для всей системы, длительно работавшей без надлежащего контроля, и поможет очистить ее от коррупционных проявлений.

"Учитывая, что сегодня теневой рынок ТЦК оценивается в 3 млрд евро в год, я думаю, что это маленький, но важный шаг в восстановлении справедливости в процессах мобилизации", — подчеркнул парламентарий.

Разумков выразил благодарность поддержавшим его инициативу коллегам по Парламенту и отметил, что она фактически дублирует законопроект № 15115, который уже несколько месяцев заблокирован в профильном комитете Ионушаса. В то же время, он отметил, что этот шаг является лишь началом системной реформы.

"Он является лишь частью комплекса вопросов, касающихся наказания ТЦК за произвол и бусификацию! Поэтому мы должны принять и другие законопроекты – № 15114 и 15116, которые будут наводить порядок в этой системе и защищать права украинцев, которые сегодня грубо нарушатся!", — резюмировал политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровский окружной административный суд принял знаковое постановление, защитив права гражданки Украины, которому территориальный центр комплектования отказал в исключении из военного учета после официальной коррекции пола.