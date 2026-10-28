Наказание за произвол: Рада поддержала штрафы до 170 тысяч гривен для работников ТЦК

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Недилько Ксения
Верховная Рада поддержала законодательные изменения, призванные существенно усилить ответственность представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки за неправомерные действия во время мобилизационных мероприятий.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Парламентарии приняли норму, вводящую серьезные финансовые санкции против должностных лиц военкоматов за нарушение правил ведения учета.
Он уточнил, что за соответствующее решение проголосовало конституционное большинство избранников:
Политик подчеркнул, что подобные меры стали реакцией на многочисленные жалобы граждан, которые сталкивались с неправомерными требованиями представителей ТЦК. По его словам, больше всего резонанса вызвали действия по определенным категориям населения.
Он убежден, что принятая норма является важным сигналом для всей системы, длительно работавшей без надлежащего контроля, и поможет очистить ее от коррупционных проявлений.
Разумков выразил благодарность поддержавшим его инициативу коллегам по Парламенту и отметил, что она фактически дублирует законопроект № 15115, который уже несколько месяцев заблокирован в профильном комитете Ионушаса. В то же время, он отметил, что этот шаг является лишь началом системной реформы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровский окружной административный суд принял знаковое постановление, защитив права гражданки Украины, которому территориальный центр комплектования отказал в исключении из военного учета после официальной коррекции пола.