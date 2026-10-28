Покарання за свавілля: Рада підтримала штрафи до 170 тисяч гривень для працівників ТЦК

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Недилько Ксения
Верховна Рада України підтримала законодавчі зміни, покликані суттєво посилити відповідальність представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за неправомірні дії під час мобілізаційних заходів.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Парламентарі ухвалили норму, яка вводить серйозні фінансові санкції проти посадових осіб військкоматів за порушення правил ведення обліку.
Він уточнив, що за відповідне рішення проголосувала конституційна більшість обранців:
Політик підкреслив, що такі заходи стали реакцією на численні скарги громадян, які стикалися з неправомірними вимогами з боку представників ТЦК. За його словами, найбільше резонансу викликали дії щодо певних категорій населення.
Він переконаний, що ухвалена норма є важливим сигналом для всієї системи, яка тривалий час працювала без належного контролю, та допоможе очистити її від корупційних проявів.
Разумков висловив вдячність колегам по Парламенту, які підтримали його ініціативу, та зазначив, що вона фактично дублює законопроєкт № 15115, який вже декілька місяців заблокований у профільному комітеті Іонушаса. Водночас він зауважив, що цей крок є лише початком системної реформи.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив знакову постанову, захистивши права громадянки України, якій територіальний центр комплектування відмовив у виключенні з військового обліку після офіційної корекції статі.