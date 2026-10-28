Покарання за свавілля: Рада підтримала штрафи до 170 тисяч гривень для працівників ТЦК

Верховна Рада України підтримала законодавчі зміни, покликані суттєво посилити відповідальність представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за неправомірні дії під час мобілізаційних заходів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентарі ухвалили норму, яка вводить серйозні фінансові санкції проти посадових осіб військкоматів за порушення правил ведення обліку.

"ТЦК будуть штрафувати на 170 тис грн за незаконний військовий облік! Мою правку підтримав Парламент‼", — повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Він уточнив, що за відповідне рішення проголосувала конституційна більшість обранців:

"Щойно 249 народних депутатів підтримали мою поправку, яка передбачає штраф у 170 тисяч гривень для представників територіальних центрів комплектування, якщо вони незаконно поставили на військовий облік людину, яка не цьому підлягає". Депутат акцентував, що це стягнення є дзеркальною відповіддю на тиск проти цивільних, оскільки сума є "десятикратним розміром того штрафу, який накладають на звичайних громадян за нібито порушення мобілізаційного законодавства".

Політик підкреслив, що такі заходи стали реакцією на численні скарги громадян, які стикалися з неправомірними вимогами з боку представників ТЦК. За його словами, найбільше резонансу викликали дії щодо певних категорій населення.

"Я думаю, що всі добре пам’ятають, як ТЦК незаконно ставили на військовий облік жінок і потім штрафували їх на 17 тис грн. І такі випадки непоодинокі", — нагадав нардеп.

Він переконаний, що ухвалена норма є важливим сигналом для всієї системи, яка тривалий час працювала без належного контролю, та допоможе очистити її від корупційних проявів.

"Враховуючи те, що сьогодні тіньовий ринок ТЦК оцінюється в 3 млрд євро на рік, я думаю що це маленький, але важливий крок у відновленні справедливості в процесах мобілізації", — наголосив парламентар.

Разумков висловив вдячність колегам по Парламенту, які підтримали його ініціативу, та зазначив, що вона фактично дублює законопроєкт № 15115, який вже декілька місяців заблокований у профільному комітеті Іонушаса. Водночас він зауважив, що цей крок є лише початком системної реформи.

"Він є лише частиною того комплексу питань, які стосуються покарання ТЦК за свавілля і бусифікацію! Тому ми маємо ухвалити й інші законопроєкти — № 15114 і 15116, які будуть наводити лад у цій системі і захищати права українців, які сьогодні грубо порушуться!", — резюмував політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив знакову постанову, захистивши права громадянки України, якій територіальний центр комплектування відмовив у виключенні з військового обліку після офіційної корекції статі.