На 9 мая в Украине установили новый праздник: теперь уже официально

Украина присоединяется ко всему демократическому миру. Теперь в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, а 9 мая будут праздновать День Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети написал нардеп Алексей Гончаренко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

За такой законопроект проголосовали 317 депутатов Верховной Рады. В то же время, 8 мая будет выходным днем.

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Стоит отметить, в странах Европы победу над нацизмом отмечают именно 8 мая – в день капитуляции нацистской Германии. В этот день чтят память умерших во Второй мировой войне. Таким образом, Украина присоединяется к демократическому миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетный террор против Украины, традиционно усилив его под "сакральные" для себя даты. Так, в ночь на 9 мая была очередная массированная атака на Киев, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Всего же за две волны обстрелов этой ночью агрессор выпустил по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, причем 23 из них были сбиты нашей системой ПВО. На этом фоне еще более актуальной выглядит инициатива президента Украины о том, что 8 мая мы отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая – День Европы. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать этот шаг украинской власти с экспертами.

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