Мы добьемся, чтобы вакцина против коронавируса была для украинцев бесплатной - Медведчук

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа — За Жизнь" будет добиваться бесплатной вакцинации украинцев против коронавируса.

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что украинское правительство, находясь под внешним управлением, больше "пиарится" на теме коронавируса, чем делает реальные дела. Это, в том числе, касается не только закупки вакцин против Covid-19, но и статистики заболевших и умерших от этого заболевания.

"Последняя статистика: позавчера – 266, вчера – 282 умерших. А как начали спекулировать на цифрах заболеваемости ежедневных. А просто сопоставьте, сколько было проведено тестов и сколько установлено тех, которые заболели. И вы увидите, что когда 15-17 тыс. заболевших, это 67-70 тыс. тестов. А когда показывают 8-10-11, это 30-40 тыс. тестов. Т.е. и этот вопрос уже регулируют. Для чего? Это же прямой обман наших граждан, который ведет к тому, что то, что угрожает национальной безопасности (а здоровье и жизнь людей — это именно главный объект национальной безопасности), игнорируется властью. Власть пытается сегодня сделать то, чего не должна делать. Я считаю, что власть поступает преступно в этом контексте. Потому что надо покупать, надо производить то, что есть, как средство, которое признано во всем мире. Я перечислил страны, возможности. В январе-феврале будет произведено 7 млн доз в России. Более того, они выйдут на 10-15 млн доз производства в месяц и до конца ноября следующего года собираются вакцинировать 70% населения", — отметил Виктор Медведчук.

Политик также подчеркнул, что подписанных контрактов по поводу поставки вакцины в Украину нет, а власть только обещает доставить вакцину в страну.

"Мы опять ведем борьбу в контексте этих ветряных мельниц. Мы говорим о вакцине, которой нет, которую не законтрактовали. Мы рассчитываем на систему и программу "Ковекс", под которой даже не подписано соглашение со стороны Украины. И это все происходит в условиях того, что каждый день умирают люди. Каждый день тысячи людей заболевают. И мы сегодня не можем ничего противопоставить этой системе, кроме как обсуждение в обществе, как и когда объявят локдаун. Сначала хотели на новогодние праздники, а потом власть сделала одолжение, такой барский шаг, вот вам, хорошо, с 8-го. 7-го отпразднуете Рождество, а потом с 8 января по 24-е. А почему по 24-е? И тут есть умники, которые начинают злоупотреблять (я, конечно, так не думаю), мол, 25 января — день рождения у президента Украины. Но я не думаю, что президент, когда вводил локдаун, думал именно об этой дате. Но ведь люди об этом не просто думают, а говорят. Так может, все-таки надо действовать не в рамках пиара и не со стратегической целью пиара, а надо идти по пути спасения жизни и здоровья людей. И исходить из этого, когда мы говорим о тех или иных вопросах, связанных с производством. А знаете ли вы, что когда я был в Москве и когда каналы начали вести репортажи о результатах этой встречи, то в течение часа на предприятии "Биолик" уже было СБУ. Вот так оперативно они бы наладили вопросы приобретения и производства вакцины. Они туда быстро приехали: а вы что, производите вакцину? Да нет. Это была тестовая демонстрация из аналогичных ингредиентов, возможностей технологических производственных линий по изготовлению вакцины. Конечно же, никто не ввозил сырье на территорию Украины. Кто бы пошел на прямое нарушение действующего законодательства. Но СБУ тут как тут. И вот это удивляет, создает картину опасности за то, что жизнь людей, человека вообще ни во что не ставится", — подчеркнул он.

Виктор Медведчук также утвердил, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" приложит максимум усилий для того, чтобы украинцы смогли получить вакцину бесплатно.

"Их главная цель – политика. А то, что нам диктуют из-за океана, – это иначе не назовешь как то, что эти люди уже вступили в экономическую конкуренцию по реализации той продукции, которая должна быть реализована. Я ведь даже не говорю по поводу цен, какая дешевле, какая дороже, а вопрос в том, что когда эта вакцина все-таки попадет на территорию Украины, то я думаю, что это будет план "Б". Только я о нем говорю сегодня уже в отличие от власти. Так вот, план "Б" я рисую власти сегодня: у нас достаточно высокий юридический потенциал, в нашей партии и в нашей фракции, у народных депутатов. И когда речь пойдет о любой вакцине, мы вынудим власть, чтоб она была бесплатной для наших граждан. Власть ее будет закупать, а люди должны ее получать бесплатно. И открою огромный секрет: в соответствии с Конституцией Украины власть обязана будет делать, и мы это докажем в судах, что эта вакцина и сам процесс вакцинации должен быть бесплатным. И как бы власть ни крутилась на сковородке, я их хочу предупредить, что мы в этом их вынудим действовать в интересах наших граждан. Не в интересах себя любимых, не в интересах пиара от лукавого, а именно в интересах людей и их здоровья", — резюмировал Виктор Медведчук.

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