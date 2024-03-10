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Мобилизация людей с инвалидностью: у Зеленского дали окончательный ответ

Арахамия заявил, что ключевые поправки, вызывающие больше всего дискуссий в обществе, будут урегулированы

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Совет на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки в новый законопроект о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Об этом заявил Давид Арахамия в Telegram .

Мобилизация людей с инвалидностью: у Зеленского дали окончательный ответ

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Политик призвал, что не нужно разгонять измену относительно главных дискуссионных поправок законопроекта.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "предательство": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Отмечаю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации. ", – отметил Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" писали о де мобилизации срочников в Украине. В Украине срочники, уволенные в запас, получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил нардеп Александр Федиенко. Парламентарий отметил, что во время войны и военного положения данные о количестве отпущенных в запас срочников по понятным причинам никто не намерен разглашать.

Федиенко добавил, что освободившиеся срочники уже после соответствующего срока, определенного в законе (один год), могут быть либо мобилизованы, либо подписать контракт, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам обороны.
 



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