Мобилизация людей с инвалидностью: у Зеленского дали окончательный ответ

Совет на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки в новый законопроект о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Об этом заявил Давид Арахамия в Telegram .

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Политик призвал, что не нужно разгонять измену относительно главных дискуссионных поправок законопроекта.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "предательство": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Отмечаю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации. ", – отметил Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" писали о де мобилизации срочников в Украине. В Украине срочники, уволенные в запас, получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил нардеп Александр Федиенко. Парламентарий отметил, что во время войны и военного положения данные о количестве отпущенных в запас срочников по понятным причинам никто не намерен разглашать.

Федиенко добавил, что освободившиеся срочники уже после соответствующего срока, определенного в законе (один год), могут быть либо мобилизованы, либо подписать контракт, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам обороны.

