Мистер Верховная Рада Украины - результаты голосования на портале "Комментарии"

Читатели портала "Комментарии" выбрали самого сексуального мужчину среди народных депутатов Украины. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом. Отдать свой голос в рейтинге "Самые сексуальные Народные депутаты Украины (мужчины) — ТОП-30" украинцы могли с 13.09 по 27.09.

Опрос "Самые сексуальные мужчины Верховной Рады" - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Так, "Мистер Верховная Рада Украины", по мнению читателей портала "Комментарии", стал Александр Куницкий — частный предприниматель, политик, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. За нардепа проголосовало 18,75% участников опроса.

Куницкий родился 25 августа 1983 года в Запорожье. Политик имеет профессионально-техническое образование по специальности "повар-кондитер". Известен своей общественной деятельностью, а именно как активист "дорожного контроля". В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа".

В тройку самых красивых мужчин среди депутатов Верховной Рады также вошли Александр Качура (11,36%) и Жан Беленюк (10,8%).

Александр Качура - адвокат, политик, замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Народный избранник родился 18 августа 1990 года в Конотопе, Сумская область. Качура имеет три высших образования, а также является кандидатом юридических наук. Начиная с 2009-го года работал в сфере юриспруденции и начал юридическую практику, а в 2012-м году основал адвокатскую компанию, которая через несколько лет получила название "Kachura Lawyers".

Жан Беленюк — украинский спортсмен и политик, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.





Беленюк родился 24 января 1991 года в семье руандийца и украинки в Киеве. В 2000-м году занялся греко-римской борьбой и уже в 2010 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. Беленюк получил образование в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, а также в Межрегиональной академии управления персоналом. Является Заслуженным мастером спорта Украины, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, а также серебряным призером Олимпиады в Токио. В 2019 году Беленюка избрали народным депутатом от партии "Слуга народа".

В ТОП-10 самых красивых мужчин среди депутатов Верховной Рады также вошли:

Александр Дануца ("Слуга народа") — 7,81%

Алексей Гончаренко (Европейская солидарность") — 7,39%

Александр Скичко ("Слуга народа") — 6,39%

Гео Лерос ("Слуга народа") — 6,11%

Николай Тищенко ("Слуга народа") — 4,83%

Илья Кива (ОПЗЖ) — 4,83%

Александр Дубинский — 3,98%

Ранее читатели портала "Комментарии" выбрали "Мисс Верховная Рада Украины". Результаты голосования — в нашем материале.

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