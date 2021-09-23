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"Мисс Верховная Рада" - результаты голосования на портале "Комментарии"

Стало известно, кто победил в рейтинге самых сексуальных женщин парламента от платформы "Ratings.comments.ua"

сегодня, 11:40
Автор:

Елизавета Черных

Читатели портала "Комментарии" выбрали самую сексуальную женщину среди депутатов Верховной Рады. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом.  Отдать свой голос в рейтинге "Самые сексуальные Народные депутаты Украины (женщины) — ТОП-25" украинцы могли с 08.09 по 22.09. 

"Мисс Верховная Рада" - результаты голосования на портале "Комментарии"

Украинцы выбрали самых сексуальных народных депутатов среди женщин - Коллаж "Комментарии" Д. Романюк

Таким образом "Мисс Верховная Рада Украина", по мнению читателей портала "Комментарии", стала Дарья Володина - украинская журналистка, политический эксперт, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, набрав 32,77% голосов. 

”Мисс Верховная Рада” - результаты голосования на портале ”Комментарии” - фото 2

Володина родилась 16 апреля 1991 года в Кировограде (ныне Кропивницкий). Была студенткой экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также получала образование в Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел. В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа". 

В тройку самых сексуальных народных избранниц также вошли Ирина Аллахвердиева (22,6%), а также Мария Мезенцева (7,1%). 

Ирина Аллахвердиева - украинский экономист, политик, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

”Мисс Верховная Рада” - результаты голосования на портале ”Комментарии” - фото 3

Народная избранница родилась 26 августа 1978 года в Николаеве. Окончила Николаевскую государственную аграрную академию (специальность "Учет и аудит"). Экономист по бухгалтерскому учёту и финансам. В 2019 году Аллахвердиеву избрали нардепом от партии "Слуга народа". 

Мария Мезенцева -  политик, волонтер, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. 

”Мисс Верховная Рада” - результаты голосования на портале ”Комментарии” - фото 4

Мезенцева родилась 10 декабря 1989 года в Харькове. Получила образование в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина ("Международные экономические отношения" и "Референт-переводчик с английского языка"), а также была студенткой Кентского университета (Великобритания), где получила степень магистра по специальности "Международные отношения и международное право". В 2015 году ее избрали депутатом Харьковского горсовета 7-го созыва, а в 2019 году стала нардепом от "Слуги народа". 

В ТОП-10 самых сексуальных народных депутатов среди женщин также вошли: 

- Анна Пуртова ("Слуга народа") — 5,66%

- Ирина Борзова ( "Слуга народа") — 3,31%

- Юлия Тимошенко ( "Батькивщина) — 2,98%

- Лариса Билозир (беспартийная) — 2,88%

- Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа — За жизнь") — 2,83%

- Ольга Саладуха ("Слуга народа") — 2,74%

- Оксана Дмитриева ("Слуга народа") — 2,64%

Напомним, что с 13 по 27 сентября читатели издания "Комментарии" могут принять участие в опросе и выбрать самого сексуального народного депутата Украины среди мужчин. 



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Источник: https://comments.ua/
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