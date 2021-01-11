Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

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Станислав Молчанов
В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход – это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром, скорее всего станет, Виктор Медведчук. Об этом говорится в материале "Деловой столицы".
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии — "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.
Автор отмечает, что на необходимости внеочередных парламентских выборов громче всех настаивает ОПЗЖ.
Автор отмечает, что Зеленский может надеяться, что после назначения Медведчука главой правительства можно будет спихивать на него все провалы в экономике и все дыры в государственной казне. И что всех недовольных высокими тарифами, большими долгами по зарплате и низкими пенсиями можно будет отправлять туда же, к Медведчуку.
Также автор напоминает, что возможет вариант широкой коалиции с участием "СН", ОПЗЖ и "Батькивщины", которая будет иметь более 300 голосов в будущем парламенте и может оставить Зеленскому исключительно церемониальные функции.
"Слуга народа", ОПЗЖ и "Батьківщина" имеют тут общий интерес. Объединяющим началом служит все тот же принцип "лишь бы не Порошенко", отмечается в статье.
Если будущий созыв парламента превратит Украину в парламентскую республику, Медведчук в должности премьер-министра станет первым лицом государства.
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