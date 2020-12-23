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Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия

Власть решила вопрос легализации каннабиса без законопроекта

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вскоре в Украине будут легально использовать каннабис в медицинских целях.

Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия

В Украине можно будет использовать каннабис в медицинских целях. Фото: Depositphotos

По словам политика, решение о применении медицинского каннабиса вот-вот будет готово. Такую информацию он предоставил журналистам информагентства УНИАН.

Глава фракции отмечает, что медицинский каннабис не будет выращиваться в Украине. В соответствии с этим депутаты решили, что могут решить вопрос без законопроекта. Арахамия сообщил, что в Украине существует "красный рецепт". Сюда входят наркотические средства, используемые в медицинских целях, в частности опиаты. Поэтому власти решили просто в этот список добавить и каннабис.

В общем список "красных рецептов" вскоре будет расширен. В течение трех-четырех месяцев медицинская сфера начнет тестировать такой механизм помощи больным.

Только тогда можно будет говорить о производстве наркотических лекарств на территории Украины. Давид Арахамия подытожил, что пока достаточно будет использовать импортные препараты.

Напоминаем, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макроном содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя председателя Офиса президента вместо Юлии Кузнецов. Ее место заняла Юлия Свириденко.

До своего назначения в Офис президента Юлия Свириденко была первым заместителем министра экономики. Также она занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. О причинах таких кадровых изменений пресс служба ОП не сообщает.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_medichnij-kanabis-skoro-budut-zastosovuvati-v-ukrayini-arahamiya/1004471
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