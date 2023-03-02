Левочкин вернулся в Раду и голосовал против "ОПЗЖ" (ФОТО)

В сам день годовщины полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, нардеп Сергей Левочкин в парламенте принимал участие в голосовании, чтобы прекратить полномочия трех экс-коллег, входивших в ныне запрещенную "Оппозиционную платформу – за жизнь".

Сергей Левочкин (фото из открытых источников)

"Председатель исполкома запрещенной партии "ОПЗЖ" и фигурант по делу о финансировании терроризма Сергей Левочкин появился в Верховной Раде в годовщину полномасштабного вторжения России и голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев — Волошина, Королевской и Солода", — обнародовали сообщение представители Руху "Честно".

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Об этом факте представителям этой политической силы стало известно, когда они просмотрели видео заседания в парламенте от 24 февраля 2023 года.

К тому же на предыдущих заседаниях, где также голосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов, этот представитель запрещенной партий отсутствовал.

Важно, что 24 февраля Сергей Левочкин принимал участие в голосовании за досрочное лишение мандатов нардепов от теперь запрещенной "Оппозиционной платформы — за жизнь" — Олега Волошина, Наталии Королевской и Юрия Солода.

"Отметим, что, по имеющимся в открытом доступе данным голосованиям ВРУ, Сергей Левочкин в основном отсутствовал на них во время действия военного положения. Накануне полномасштабного вторжения России он сбежал из Украины и отсутствовал на последних заседаниях. Кроме того, Левочкин стал фигурантом расследования УП о "Батальоне Монако" и, по данным издания, проживает неподалеку от Ниццы в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра", — информируют представители Руху "Честно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто кому противостоит в ОПЗЖ.