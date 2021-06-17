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Главная Новости Политика рада Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам
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Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам

Народный депутат Ренат Кузьмин отметил, что Марина Безуглая формирует удобный для себя состав Комиссии

сегодня, 09:40
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая больше месяца саботирует работу временной следственной комиссии по делу вагнеровцев, возможно, чтобы скрыть предательство на Банковой. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, пишет "Перший Незалежний". 

Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

"Что и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу вагнеровцев и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в Комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "… не вважаємо за можливе…", и опубликовала письмо Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии", — написал Кузьмин.

Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам - фото 2

Также он добавил:

"Напомню, что по закону о ТСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" якобы формирует состав Комиссии из удобных "подчинённых". Как думаете, для каких целей ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей родины, "сливших" спецоперацию врагу?".

"Похоже, нас ждёт интересное продолжение. Ответ руководства ОПЗЖ на "хотелки" "слуг народа" обязательно опубликую", — резюмировал парламентарий.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/politics/kuzmin_bezuglaya_bolshe_mesyaca_sabotiruet_rabotu_vsk_po_vagnerovcam_vozmozhno_chtoby_otmazat_predateley_s_bankovoy_1007670
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