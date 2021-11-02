logo

BTC/USD

62980.91

ETH/USD

4418.97

LTC/USD

200.56

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Кто станет нардепом от Херсонской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто станет нардепом от Херсонской области

В ЦИКе обнародовали окончательные данные по результатам выборов в парламент

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В это воскресенье в Украине прошли промежуточные довыборы депутатов в Верховную Раду по одномандатным округам. Так, в Херсонской области, в округе №184, уже подсчитали все протоколы голосования. Об этом известно с сайта Центральной избирательной комиссии.

Кто станет нардепом от Херсонской области

Известны результаты голосования в Херсонской области, фото из открытых источников

Наибольшее количество голосов от электората получил кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. За него проголосовали 64,38% избирателей (21365 человек). Кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Игорь Йосипенко не получил такой поддержки, однако занял второе место с результатом в 14,33%. Кандидата поддержали всего 4758 человек.

Восемь кандидатов набрали менее одного процента голосов избирателей. Пять процентов набрало лишь два кандидата. Все остальные еще меньше голосов. За действующего губернатора проголосовали 5,26% избирателей, хотя он сообщал, что снимает свою кандидатуру с голосования и призвал поддержать Козыря.

Как сообщал портал "Комментарии", назначен новый глава одной из южных областей Украины. Новым руководителем облгосадминистрации Херсона назначили бывшего заместителя председателя областного совета и местного депутата 47-летнего Геннадия Лагуту. Как известно из декларации, мужчина женат, у него есть дочь Рената. В собственности имеет старенький легковой автомобиль, из недвижимости – трехкомнатную квартиру в Херсоне.

Также мы писали, что в Харькове в последний день октября состоялись выборы мэра города. Стало известно, кто заменит на посту Геннадия Кернеса. Результаты голосования оказались неожиданными. Однако второй тур назначать не будут, потому что лидер получил более 50% голосов.


Кто станет нардепом от Херсонской области - фото 2


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=923pf7331=184.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!