Кто станет нардепом от Херсонской области

В это воскресенье в Украине прошли промежуточные довыборы депутатов в Верховную Раду по одномандатным округам. Так, в Херсонской области, в округе №184, уже подсчитали все протоколы голосования. Об этом известно с сайта Центральной избирательной комиссии.



Известны результаты голосования в Херсонской области, фото из открытых источников

Наибольшее количество голосов от электората получил кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. За него проголосовали 64,38% избирателей (21365 человек). Кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Игорь Йосипенко не получил такой поддержки, однако занял второе место с результатом в 14,33%. Кандидата поддержали всего 4758 человек.

Восемь кандидатов набрали менее одного процента голосов избирателей. Пять процентов набрало лишь два кандидата. Все остальные еще меньше голосов. За действующего губернатора проголосовали 5,26% избирателей, хотя он сообщал, что снимает свою кандидатуру с голосования и призвал поддержать Козыря.

Как сообщал портал "Комментарии", назначен новый глава одной из южных областей Украины. Новым руководителем облгосадминистрации Херсона назначили бывшего заместителя председателя областного совета и местного депутата 47-летнего Геннадия Лагуту. Как известно из декларации, мужчина женат, у него есть дочь Рената. В собственности имеет старенький легковой автомобиль, из недвижимости – трехкомнатную квартиру в Херсоне.

Также мы писали, что в Харькове в последний день октября состоялись выборы мэра города. Стало известно, кто заменит на посту Геннадия Кернеса. Результаты голосования оказались неожиданными. Однако второй тур назначать не будут, потому что лидер получил более 50% голосов.







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