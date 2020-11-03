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Кто придет в Парламент в случае роспуска ВР - прогноз политического эксперта: позиции партий резко меняются

По мнению эксперта, послевыборный период - самый подходящий момент для роспуска парламента

сегодня, 17:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

В случае роспуска Рады "Наш край" заменит "Голос". Такие прогнозы делает политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя заявление Зеленского о роспуске ВР, в случае отсутствия проекта закона о расформировании Конституционного Суда. 

Кто придет в Парламент в случае роспуска ВР - прогноз политического эксперта: позиции партий резко меняются

По ее мнению, партии, которые входят в оппозицию -  "ЕС", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Наш край" — заинтересованы в таком исходе в отношении Верховной Рады, чего нельзя сказать о "Голосе" и "Довире".

По ее мнению, послевыборный период — самый подходящий момент для роспуска парламента: местные выборы позади, большинство голосов подсчитано.

Кушнир считает, что, скорее всего,  "Слуги" в Раде в два раза "сократятся" в составе. "ЕС", ОПЗЖ и фракция "За Майбутнє", наоборот, наберут значительное количество голосов. У "Батькивщины", скорее всего, результаты останутся неизменными, а "Голос" и "Довира" потеряют доверие и выйдут из состава Парламента. 

 "Голос" заменит "Наш край" – партия получившая максимальное количество голосов в непарламентских партиях. По мнению эксперта — остальные партии минимум в три раза проигрывают "Нашему краю".

"Таким образом, "ЕС", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Наш край" больше других заинтересованы в роспуске Рады. Незаинтересованные – власть, теряющая монобольшинство, "Голос" и "Довира". Нейтральная позиция – у "Батькивщины", — подвела итоги Кушнир. 

Также, Кушнир не исключает определенных  неожиданностей, в случае если в ближайшее время кампания действительно стартует.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский заговорил о возможном роспуске Парламента. Он произойдет в том случае, если народные  избранники, прежде всего фракция "Слуг Народа" откажутся от мысли  увольнять судей Конституционного суда. Такое заявление он сделал во время выступления на ток-шоу  "Свобода слова" на телеканале ICTV.



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Источник: https://www.facebook.com/svitlana.kusnir/posts/3395855567157383
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