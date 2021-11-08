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Кто может заменить Корниенко на посту, - эксперт

Александр Корниенко покидает пост главы партии

сегодня, 17:39
Автор:

Козлова Альбіна
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Политический эксперт Елена Броницкая рассказала для портала "Комментарии", о ком уже из возможных претендентов на должность главы партии "Слуга народа" говорят и кто больше подходит для этого.

Кто может заменить Корниенко на посту, - эксперт

Александр Корниенко, фото пресс-службы партии

По ее мнению, лучше всех проявил бы себя Давид Арахамия, ведь у него есть стремление к лидерству и соответствующие качества. Нардеп показал себя за короткий срок пребывания у власти. Однако, по информации из других источников, на должность будут предлагать Елену Шуляк. Вроде бы глава государства тоже поддержит ее кандидатуру. Эксперт объяснила, что сейчас партии нужен волевой человек.

"Я думаю, что руководитель партии должен быть волевым, смелым человеком, с сильными чертами характера. За Корниенко я такого не замечала, он был слабым лидером. Он не смог построить сильную политическую структуру в регионах", — подчеркнула Броницкая.

Эксперт добавила, что то, как новый голова себя проявит, еще неизвестно. Вместо Корниенко будет назначаться новый председатель партии на съезде в ноябре.

Напомним, что 8 ноября Александр Корниенко подчеркнул, что намерен сложить полномочия главы партии. Пока он занимает должность вице-спикера и планирует сосредоточиться на работе в президиуме. В видео вице-спикер подчеркнул, что будет заниматься масштабными задачами, а жизнью партии должен управлять кто-нибудь другой. Также в видео отмечается, что вице-спикер займется реформированием парламента. Александр Корниенко возглавлял партию два года с 2019 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Александр Корниенко рассказал, кто и когда может забрать депутатский мандат у Разумкова. Также мы писали, что аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что у партии "Слуга народа" давно назрели определенные ротации.


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Источник: https://comments.ua/ua
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