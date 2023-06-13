Кто из нардепов наиболее популярен в Телеграмм

С началом полномасштабной войны популярность Telegram-каналов выросла в разы. Это поняли украинские политики, которые начали активно распространять инсайды и свежие новости в своих Telegram-каналах, поэтому по количеству активных подписчиков сегодня можно понять, кто из нардепов наиболее популярен. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на исследования Движения Честно.

Телеграмм. Фото: из открытых источников

Первое место по количеству подписчиков занял нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Стоит отметить, что среди каналов нардепов только у Гончаренко более 100 тысяч подписчиков.

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"Идея вести Telegram появилась еще при премьере Гончаруке. Тогда закрыли заседание Кабмина. Мы анализировали решение правительства в Facebook, а затем создали Tg-канал для журналистов, постили только о Кабмине. Когда премьером стал Шмыгаль, то тематически канал мы начали разбавлять своими инфоповодами: выступления в Раде, Youtube и т. д. После 24 февраля 2022 канал начал работать, как медиа. Даем новости, анализируем пропаганду, смотрим за ситуацией на фронте", – рассказал Алексей Гончаренко.

На втором месте по количеству подписчиков телеграмм-канал пятого президента Украины, однопартийца Алексея Гончаренко Петра Порошенко. На третьем – телеграмм-канал внефракционного нардепа Александра Дубинского. На четвертом – телеграмм-канал внефракционного нардепа Максима Бужанского. И замыкает первую пятерку телеграмм-канал нардепа "Слуги народа" Юрия Мисягина.

По данным же Движения Честно, всего 106 нардепов имеют телеграмм-каналы. Самая большая подписка в "Европейской Солидарности". Далее следует "Слуга народа", группа "Восстановление Украины", "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

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