Ковалев – с вещами на выход: сколько еще таких «патриотов рф» в Раде

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Кравцев Сергей
Признание нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева о том, что он решил сотрудничать с оккупантами уже стало шоком для многих, потому как представитель монобольшинства решил, что свои бизнес-интересы оказались ему ближе, чем интересы родного государства. О чем говорит произошедшее и какие выводы нужно сделать из этой ситуации? На эти вопросы есть ответы у экспертов.
Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что произошедшее стало очень показательным, потому что предатели всегда проявляют себя в самые сложные времена. Ковалев не пытается при этом даже скрыть своего восторга от того, что русские продолжают держать в оккупации его родную Херсонскую область. Он об этом публично сообщает у себя в Facebook, торжественно сообщая, что россияне в Херсоне якобы навсегда. При этом Ковалев не стыдится сразу выставлять ультиматум аграриям Херсонской области.
Дмитрий Разумков считает, что такие люди, как Алексей Ковалев должны понести наказание согласно буквы закона. Они должны проводить свои дни в тюрьме, а не прогуливаться на воле.
По словам экс-спикера ВР, он уже обратился к правоохранительным органам, чтобы тем, как можно быстрее отреагировали.
Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко отмечает, что его в "Кейсе Ковалева" меньше всего интересует, собственно, личность самого Ковалева.
Он добавляет, кейс Ковалева не о конкретной фамилии и конкретной фракции. Случившееся – повод для всех украинцев задуматься об иллюзорной привлекательности эфемизма "новые лица", за которым очень часто скрываются коррупционно-коллаборантские "коты в мешке".
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