Ковалев – с вещами на выход: сколько еще таких «патриотов рф» в Раде

Признание нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева о том, что он решил сотрудничать с оккупантами уже стало шоком для многих, потому как представитель монобольшинства решил, что свои бизнес-интересы оказались ему ближе, чем интересы родного государства. О чем говорит произошедшее и какие выводы нужно сделать из этой ситуации? На эти вопросы есть ответы у экспертов.

Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников

Такие фанаты РФ не имеют никакого права находиться на свободе

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что произошедшее стало очень показательным, потому что предатели всегда проявляют себя в самые сложные времена. Ковалев не пытается при этом даже скрыть своего восторга от того, что русские продолжают держать в оккупации его родную Херсонскую область. Он об этом публично сообщает у себя в Facebook, торжественно сообщая, что россияне в Херсоне якобы навсегда. При этом Ковалев не стыдится сразу выставлять ультиматум аграриям Херсонской области.

Дмитрий Разумков считает, что такие люди, как Алексей Ковалев должны понести наказание согласно буквы закона. Они должны проводить свои дни в тюрьме, а не прогуливаться на воле.

По словам экс-спикера ВР, он уже обратился к правоохранительным органам, чтобы тем, как можно быстрее отреагировали.

"Отдельно обращаюсь и к судейским органам – быстро и профессионально дать оценку и принять решение по Ковалеву. В таком случае он сразу потеряет мандат и получит реальный срок. Такие фанаты РФ не имеют никакого права находиться на свободе", – отметил Дмитрий Разумков.

Кейс Ковалева не о конкретной фамилии и конкретной фракции

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко отмечает, что его в "Кейсе Ковалева" меньше всего интересует, собственно, личность самого Ковалева.

"Я о тенденциях. Во фракции "Слуга народа" я без Гугла насчитаю примерно 50 депутатов, чья проукраинская позиция, профессионализм и порядочность не вызывает у меня никаких вопросов и сомнений. А их в парламент зашло 250. Это не значит, что остальные 200 – не патриоты и не порядочные. Я просто о них ничего не знаю. Поэтому время от времени прорывает: Ковалев, Юрченко, Трухин, Брагар и дальше по списку… А сколько таких, кто просто не успел "спалиться"? Надеюсь, что немного. Но я хочу не надеяться, а знать", – отметил экс-нардеп.

Он добавляет, кейс Ковалева не о конкретной фамилии и конкретной фракции. Случившееся – повод для всех украинцев задуматься об иллюзорной привлекательности эфемизма "новые лица", за которым очень часто скрываются коррупционно-коллаборантские "коты в мешке".

"Я понимаю, что об этом говорить сейчас "некогда", просто потом говорить об этом будет поздно", – резюмировал Черненко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Анджей Дуда раскритиковал лидеров Евросоюза Эммануэля Макрона и Олафа Шольца за их попытки найти понимание с Путиным.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!