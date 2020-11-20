Коронавирус косит нардепов: что будет, если в Рада в этом году больше не соберется

Более 70 народных депутатов болеют коронавирусом, поэтому следующее заседание ВР состоится в декабре. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Что будет, если Рада так и не сможет в этом году собраться из-за пандемии? Бюджет, многие другие вопросы – кто будет заниматься их решением? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"Если нардепы не поддержат закон о госбюджете, то будет действовать тот закон, который есть на этот год"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что ничего критичного пока не происходит.

"Всё довольно просто. Если ВР не будет способна работать, то так оно и будет, – говорит он. – Если нардепы не поддержат закон о госбюджете (неважно – из-за коронавируса ли, или потому что не смогут его сверстать, или не хватит голосов), то будет действовать тот закон, который есть на этот год. По крайней мере — на определенны переходной этап, пока не утвердят госбюджет-2021".

Если не продолжат особый статус Донбасса — это уже политические последствия, в том числе для президента, подчеркивает Богдан Бондаренко. И такое непродление может отразиться на ситуации на Востоке Украины.

"Если мы говорим о других вещах, таких как решение парламентом вопросов реформы СБУ, судебной реформы, кадровых и прочих вопросов, то это останется в подвешенном состоянии, – считает эксперт. – Своеобразное "до после праздников". А вот если ситуация выйдет из-под контроля (нардепы начнут массово болеть и даже умирать), встанет вопрос, как выходить из кризисной ситуации. И таким выходом вполне могут стать перевыборы".

"Рада точно соберется в этом году"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверен, что коллапса в парламенте не будет.

"Рада точно соберется в этом году. Надо принимать бюджет. Под такое дело все выздоровят, потом что это — дерибан денег", – говорит Кирилл Молчанов.

Он напоминает, что спикер ВР Дмитрий Разумков болеет уже вторую неделю. Так что, скорее всего, вскоре выйдут и он, и его зам. Стефанчук. И многие другие, кто временно выбыл из строя.

"Да, в последние недели Рада толком не работала. Но, я уверен, что к началу декабря она точно соберется. И будет решать вопросы бюджета, вопросы с ФОПами, другие важные вопросы", — говорит политэксперт.

Напомним, главный слуга народа в ВР Арахамия ушел на самоизоляцию.

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