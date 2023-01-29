Королевская написала заявление о составлении мандата депутата – УП

После скандала с депутатом Украины Николаем Тищенко, который, несмотря на войну в Украине, уехал на отдых в Таиланд, разоблачили еще нескольких украинских чиновников по подобным поступкам. Одна из них депутат ОПЗЖ Наталья Королевская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Депутат Украины Наталья Королевская. Фото из открытых источников

Николай Тищенко покинул Украину в конце 2022 года, несмотря на то, что ему не предоставило соответствующее разрешение правительство Украины. Через несколько недель депутат засветился в Таиланде, чем вызвал очередной скандал. Украинского чиновника исключили из партии "Слуга Народа", с которой он вошел в парламент.

Как выяснилось, это не уникальный момент, ведь еще несколько депутатов покинули Украину во время войны, в частности депутаты ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод. Как сообщает издание "Украинская правда", обоих депутатов заметили 17 октября в офисе застройщика Дубая Emaar, где те приобрели недвижимость на сумму более 10 млн долларов.

Украинское издание утверждает со ссылкой на разведку, что Медведчук убеждал Королевскую остаться в Украине во время полномасштабного вторжения, чтобы быстро перехватить власть. В Дубае был зафиксирован сын Наталии Королевской и Юрия Солода – Ростислав.

По информации УП со ссылкой на источники в парламенте, члены Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявление о составлении мандата депутата.

Ранее портал "Комментарии" писал о скандале с Николаем Тищенко, который уехал отдыхать в Таиланд.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который призывает присоединиться к "марафону честности".

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