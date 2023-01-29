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Королевская написала заявление о составлении мандата депутата – УП

Депутаты ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявление о составлении мандата депутата Украины.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

После скандала с депутатом Украины Николаем Тищенко, который, несмотря на войну в Украине, уехал на отдых в Таиланд, разоблачили еще нескольких украинских чиновников по подобным поступкам. Одна из них депутат ОПЗЖ Наталья Королевская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Королевская написала заявление о составлении мандата депутата – УП

Депутат Украины Наталья Королевская. Фото из открытых источников

Николай Тищенко покинул Украину в конце 2022 года, несмотря на то, что ему не предоставило соответствующее разрешение правительство Украины. Через несколько недель депутат засветился в Таиланде, чем вызвал очередной скандал. Украинского чиновника исключили из партии "Слуга Народа", с которой он вошел в парламент.

Как выяснилось, это не уникальный момент, ведь еще несколько депутатов покинули Украину во время войны, в частности депутаты ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод. Как сообщает издание "Украинская правда", обоих депутатов заметили 17 октября в офисе застройщика Дубая Emaar, где те приобрели недвижимость на сумму более 10 млн долларов.

Украинское издание утверждает со ссылкой на разведку, что Медведчук убеждал Королевскую остаться в Украине во время полномасштабного вторжения, чтобы быстро перехватить власть. В Дубае был зафиксирован сын Наталии Королевской и Юрия Солода – Ростислав.

По информации УП со ссылкой на источники в парламенте, члены Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявление о составлении мандата депутата.

Ранее портал "Комментарии" писал о скандале с Николаем Тищенко, который уехал отдыхать в Таиланд.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который призывает присоединиться к "марафону честности".



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/29/7386996/
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