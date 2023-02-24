Компенсация за разрушенное жилье, наказание нардепов: что из самого важного проголосовала Рада

Верховная Рада Украины довольно плотно поработала 23 февраля. Итоги опубликовал нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос"). Среди прочего, законодатели приняли документ о возмещении разрушенного и поврежденного из-за войны жилья. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" некоторые из принятых нардепами решений.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Обращает на себя внимание закон, который касается компенсации за утерянное имущество

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выделил ряд интересных моментов, связанных с работой Рады 23 февраля.

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"Первый – закон, который касается компенсации за утерянное имущество. За документ №7198 в целом проголосовало 275 человек. Он включает в себя ряд положений, необходимых для того, чтобы люди, наконец, получили помощь от государства на восстановление потерянного имущества. Принятие его – супер! Но, понятно, что документ покажет себя на практике, – отмечает эксперт. – Уже есть в СМИ заголовки в стиле "кто потерял имущество, не получит живых денег". Хотелось бы, чтобы государство взяло на себя полноту ответственности за создание такого реестра. В законе это прописано. Но пока сложно понимать и источники финансирования (средства местных бюджетов, госбюджета, репарации, международных организаций?), и очередность выплат (что может создать социальное напряжение). Ясно лишь, что процесс затянется надолго. Годы. Десятилетия".

Валерий Клочок предполагает, что вокруг этого закона будет еще немало дискуссий, что в него станут вноситься уточнения.

"Уже видно, – поясняет эксперт, – что документ содержит ряд коррупционных рисков. Хорошо, что он появился, но над ним придется еще много поработать".

Второй интересный момент связан, по словам Валерия Клочка, с наказанием двух парламентариев. Так, вчера депутата Лероса 261-м голосом лишили права участия в пленарном заседании.

"Это вызвало критику со стороны представителей оппозиции, в частности, "Европейской солидарности". Что говорит о явной политической подоплеке происшедшего. Долгое время Лерос откровенно провоцировал парламент своим поведением, высказываниями и даже неприличными жестами в адрес высшего руководства государства. Если он и имел основания для критики, это не значит, что нужно устраивать шоу в зале заседаний Верховной Рады. И Комитет по вопросам этики, как по мне, отреагировал абсолютно правильно, – отмечает эксперт. – Учитывая мой опыт работы в Раде в течение нескольких лет, скажу, что с 2004-го она постепенно деградировала. Поведение депутатов, их помощников, их высказывания, стиль одежды некоторых периодически выливались в ряд скандалов. Нынешний созыв отличался тем, что нардепы даже ели порой прямо во время пленарных заседаний. Всё это, мягко говоря, не соответствует их статусу представителей высшего законодательного органа".

Из позитива Валерий Клочко называет то, что нардепа Трухина лишили полномочий за его прошлые дела (ДТП, предложение взятки правоохранителям).

"Показательно, что представитель "Слуги народа" Трухин понес, всё же, наказание. Но, к сожалению, на этом история с ним почему-то считается исчерпанной. Да, он лишился мандата, заплатил штраф, но это выглядит скорее как "откуп" от скандала, чем как реальное наказание в ракурсе общественной справедливости", – констатирует эксперт.

Кроме компенсации за потерю недвижимости, украинцы должны также иметь возможность получить возмещение за утерянное движимое имущество

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев наиболее интересным из вчера принятых считает законопроект касательно утверждения правил ведения реестра потерянного имущества.

"Но возникает ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. К примеру, почему мы ограничиваемся исключительно жилым фондом. Насколько я понимаю, компенсация потерь, которые понесли граждане Украины, должно было бы происходить в значительной мере за счет репараций, который мы получим от государства-агрессора. Разумно ли ограничивать фактическую фиксацию потер физлиц лишь жилой недвижимостью? Мне кажется, что соответствующий реестр должен включать полные потери. Также важно понять, что государство Украина готово самостоятельно компенсировать пострадавшим гражданам. Если речь о жилье — окей. Это следует делать в первую очередь. Но украинцы должны также иметь возможность получить возмещение за утерянное движимое имущество — транспортные средства. За утраченные частные хозяйства. И так далее. Потери огромны. И если мы будем требовать репараций — там должно быть всё включено", – уверен эксперт.

Необоснованным, по его мнению, является то, что государственные сертификаты, которые будут выдаваться на стоимость компенсации (действуют на протяжении 5 лет) не могут быть перепроданы, подарены кому-то, кроме права наследования.

"Сегодня у каждого человека своя ситуация. И если государство выдает такие сертификаты, гарантия в течение пять лет компенсировать средства, потерянные тем или иным гражданином Украины в связи с военными действиями, с моей точки зрения каждый человек вправе сам решить – как именно воспользоваться этой, скажем так, гарантией. Одни человек, к примеру, не собирается возвращаться, став вынужденным переселенцем внутри Украины или выехав за границу. Этот человек потерял свое жилье и, возможно, имеет другие планы, где теперь жить, чем заниматься. Почему он не может уступить свой сертификат тому, кто будет, допустим, вместо него проживать в том или ином населенном пункте? Если государство настаивает на том, что такие сертификаты нельзя перепродавать, уступать, дарить кому-либо, тогда не понятно, зачем они вообще нужны? Достаточно будет записи в реестре, а сертификат — это какой-то дополнительный, лишний документ, который не будет иметь никакого оборота. Просто сберегаться. Дополнительный бланк, с чем может быть потом проблема", – поясняет Андрей Рязанцев.

Вызывает у него обеспокоенность и решение создать комиссии на региональных уровнях, в местных советах, которые будут определять убытки в денежном эквиваленте.

"Следует понимать, что любая подобная комиссия потенциально провоцирует коррупцию. Возможно, лучше определить на государственном уровне понятные, прозрачные квоты, которые будут утверждены для региона, для конкретной местности — и никакие комиссия не будут иметь права отклоняться вправо или влево. В общем, такой законопроект нужен, но возникает ряд вопросов, требующих или доработки, или более четкого разъяснения", – считает эксперт.

Еще один законопроект, вызывающий у него недоумение – о запрете оглашения времени проведения заседаний, сессий ВР на время действии военного времени (№9005).

"В аппарате Рады немало людей, которые знают, что, когда и как будет происходить. Учитывая это, такой закон выглядит неуместным, – отмечает Андрей Рязанцев. – А такие тайны выглядят скорее, как тайны Полишинеля".

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