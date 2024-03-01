Когда может быть принят закон о мобилизации: в Раде назвали новые сроки

Народные избранники предложили более 4 тысяч поправок к законопроекту о мобилизации. Несмотря на это, есть все шансы принять законопроект уже до конца марта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, ориентировочно 4 марта секретариат ВРУ должен уже подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации. К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих поправок вместе с теми, кто их подавал, могут приступить 5-6 марта.

"Оптимистично, что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистично — до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", — добавил Федор Вениславский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – как свидетельствуют данные опроса исследовательского агентства Info Sapiens, в целом 35% мужчин среди тех, кто не имеет брони и еще не служит, готовы мобилизоваться, когда поступит повестка. Из них 15,8% — полностью готовы, а 19% — скорее готовы. При этом 29,8% опрошенных — совсем не готовы, 18,3% — скорее не готовы, а 17,1% — затруднились ответить.



