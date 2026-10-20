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«Капитуляции не будет»: в Раде делали громкое заявление о США, России и Китае

Егор Чернев назвал положение Украины беспрецедентным и заявил, что крупнейшие мировые державы фактически оказались по одну сторону против более слабой страны, подвергшейся агрессии

20 октября 2026, 16:22
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Кравцев Сергей

Украина оказалась в трагической международной ситуации, когда интересы трех крупнейших ядерных держав – США, России и Китая – в той или иной степени направлены против нее. Такое мнение высказал заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

«Капитуляции не будет»: в Раде делали громкое заявление о США, России и Китае

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, история знала военные коалиции между крупными державами, а также ситуации, когда сильные государства делили сферы влияния за счет более слабых стран. Однако Чернев считает нынешнюю ситуацию особенной: по его оценке, все три крупнейшие ядерные державы одновременно оказывают давление на государство, которое стало жертвой российской агрессии.

Депутат связал происходящее с изменением принципов международной политики. По его мнению, нормы права и морали все чаще уступают место имперским амбициям и логике, при которой сильные государства пытаются воспользоваться уязвимостью более слабых.

При этом Чернев подчеркнул, что Украина не собирается отказываться от сопротивления. Он отметил, что другая страна в аналогичных обстоятельствах могла бы предпочесть капитуляцию, а ее руководство — искать пощады у мировых держав. Однако, по словам политика, украинское общество продолжает бороться за собственную независимость.

"Капитуляции не будет, пусть даже и не мечтают", — заявил Чернев, подчеркнув, что украинцы сохраняют стремление защищать свою страну, народ и право самостоятельно определять будущее.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможных переговорах по завершению войны и роли крупнейших международных игроков в определении условий мира. Для Киева принципиальным остается вопрос, не приведут ли дипломатические договоренности между влиятельными государствами к решениям за счет украинских интересов.

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