«Капітуляції не буде»: у Раді робили гучну заяву про США, Росію та Китай

Україна опинилася в трагічній міжнародній ситуації, коли інтереси трьох найбільших ядерних держав – США, Росії та Китаю – тією чи іншою мірою спрямовані проти неї. Таку думку висловив заступник голови профільного комітету Верховної Ради, голова української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, історія знала військові коаліції між великими державами, а також ситуації, коли сильні держави ділили сфери впливу за рахунок слабших країн. Однак Чернев вважає нинішню ситуацію особливою: за його оцінкою, всі три найбільші ядерні держави одночасно чинять тиск на державу, яка стала жертвою російської агресії.

Депутат пов'язав те, що відбувається, зі зміною принципів міжнародної політики. На його думку, норми права та моралі все частіше поступаються місцем імперським амбіціям і логіці, за якої сильні держави намагаються скористатися вразливістю слабших.

При цьому Черньов наголосив, що Україна не збирається відмовлятися від спротиву. Він зазначив, що інша країна в аналогічних обставинах могла б віддати перевагу капітуляції, а її керівництво — шукати пощади у світових держав. Проте, за словами політика, українське суспільство продовжує виборювати власну незалежність.

"Капітуляції не буде, хай навіть і не мріють", — заявив Чернєв, наголосивши, що українці зберігають прагнення захищати свою країну, народ та право самостійно визначати майбутнє.

Заява прозвучала на тлі дискусій про можливі переговори щодо завершення війни та роль найбільших міжнародних гравців у визначенні умов світу. Для Києва принциповим залишається питання, чи дипломатичні домовленості між впливовими державами не призведуть до рішень за рахунок українських інтересів.

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