Какие законопроекты парламент принял 15 марта

На заседании Верховной Рады 15 марта присутствовало 345 народных депутатов из всех фракций. Народные избранники приняли ряд важных решений, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада, фото из открытых источников

Депутаты приняли документ о продлении срока действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года. Также был принят законопроект №7137д, предусматривающий дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В документе говорится об отмене налогообложения горючего и введении льготного режима для предпринимателей, так называемой налоговой реформе, которую инициировал президент.

Рада приняла законопроект №7151, согласно которому добровольцев территориальной обороны будут признаваться ветеранами войны. Другой документ №7140-1 предусматривает, что освобождение от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми будет производиться по упрощенной процедуре.

В сфере регулирования деятельности военнослужащих внесены изменения в деятельности и дополнительных полномочий полиции в условиях военного положения, введение в законодательство понятия "боевого иммунитета". Согласно иммунитету украинское военное командование, военнослужащие и территориальная оборона, работники правоохранительных органов будут обеспечены правовой защитой.

Согласно принятому законопроекту №7133, учителям гарантируется заработная плата, сохранение за ними рабочего места. Государство обязуется организовывать образовательный процесс в безопасной для жизни и здоровья людей форме. Полномочия в сфере образования будут частично переданы от Министерства образования военным гражданским администрациям.

Законопроект №7152 предусматривает создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиту информации в условиях действия военного положения, а №7144 – упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения и после.

Кроме того, принят документ об увеличении в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7000 военнослужащих. 342 нардепа поддержали законопроект №7167 об увеличении на 67 млрд расходов на армию и ограничении использования средств дорожного фонда. В сфере экономики также принят и законопроект №7038-д, предусматривающий увеличение ренты на добычу газа во время военного положения.

Кроме того, 341 нардеп поддержал законопроект №7157 – расширение действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны.

"Мы также поручили (335 голоса ) председателю ВРУ безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить президенту. И главное, Кива больше не депутат. Поступило его заявление о добровольном отказе от мандата и сегодня последним голосованием 335 депутатов поддержали это решение. А фракцию ОПЗЖ оставило 4 депутата : Абрамович, Плачкова, Столар и Фельдман", — написал Ярослав Железняк.

Как сообщал портал, дипломат озвучил свой прогноз по ситуации в Украине.

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