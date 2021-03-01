Какие виды "евроблях" не получится растаможить по новым правилам

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Кириєнко Анна
Недавно Верховная Рада Украины рассмотрела законопроект, предусматривающий упрощение схемы растаможки б\у автомобилей из Европы. Однако, как отмечают пользователи автомобильных порталов и сайт Avtosota, данный законопроект имеет ряд недостатков и недоработок.
Растаможка евроблях: пробелы нового законопроекта. Фото: hotline
Растаможить по новой схеме можно будет только легковой транспорт. В законопроекте не учтена растаможка таких категорий транспортных средств как мотоциклы, грузовики, автобусы и микроавтобусы.
Кроме того, данный законопроект прокомментировал и глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов — Даниил Гетманцев, согласно его словам, эти недостатки нужно изъять, поскольку ввоз списанного в Европе коммерческого транспорта является чрезвычайно прибыльным источником наживы для теневых организаций.
К тому же уклонение от уплаты налогов за растаможивание транспорта, привезенного из Европы создает пробел в госбюджете и компрометирует всю налоговую систему Украины.
Напомним, что рассматриваемый законопроект предусматривает процедуру доступного растаможивания в течение 180 дней ввозимых автомобилей на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года. Новая формула растаможки не зависит от стоимости транспортного средства. Теперь будут учитываться возраст, объем и тип двигателя транспортного средства.
Ранее сообщалось о размере средней заработной платы в Украине. Оказывается, средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы выросли на 10,1 процента. Детали этого вопроса читайте здесь.
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