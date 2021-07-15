Какие украинские больницы получат кислородные станции — нардеп

В четверг, 15 июля, народные депутаты поддержали проект закона под номером 5460, который касается приобретения и установки станций, вырабатывающих кислород в медицинских целях. О том, на кого рассчитан этот документ, корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада узнавала у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун.



Верховная Рада выделила 300 млн гривен на закупку кислородных станций. Фото иллюстративное

Как объяснила политик, сейчас правительства по всему миру готовятся к анонсированной ВОЗ очередной, третьей волне коронавируса. По словам Совсун, сейчас даже в более развитых, чем Украина, странах демонстрируется значительный рост заболевания (к примеру, в Нидерландах за последние несколько недель кол-во ковидных пациентов увеличилось в семь раз).

"В Украине обе дозы вакцины получило лишь 2,7% от всего населения. Количество заболевших при этом растет даже в тех странах, где вакцинация идет более быстрыми темпами чем у нас, — говорит Инна Совсун. — Поэтому полагаться только на прививки не следует, это нас не защитит в данный момент. Нужно сделать так, чтобы мы были готовы к очередной вероятной вспышке болезни".





Нардеп от "Голоса" Инна Совсун. Фото из открытых источников

Для этого, как поясняет депутат, в парламенте поддержали законопроект насчет установки в больницах специальных кислородных станций. Все потому, что на данном этапе каждое четвертое украинское медицинское заведение обеспечено кислородом только на 10% от общей потребности.

"Идея этого законопроекта проста — зависимость больниц от баллонов с кислородом должна быть преодолена, — считает политик. — Нужны станции, которые самостоятельно изготовляют кислород. Это в прямом смысле "изготовление из воздуха".

По словам Совсун, врачи не должны быть зависимы от поставок кислородных баллонов. Перед ними, уверена нардеп, не должна стоять дилемма: кого из пациентов подключить к кислороду, а кто — еще может подождать.

"К сожалению, раньше правительство не слишком много внимания уделяло вопросу кислородного обеспечения. Да, закупались концентраторы, но следует заметить, что они эффективны либо для пациентов с легкой формой заболевания, либо для тех, кто уже пошел на поправку. Тем, кто переносит ковид в тяжелой форме, необходим более мощный поток кислорода, который и способны обеспечить кислородные станции".

Инна Совсун считает, что лучшим выходом из ситуации сейчас будет позволить государству массово закупить станции, а после отдать их "на места", где уже и будут заниматься их установкой.

"Четкой цифры по количеству больниц, которые получат такое оборудование, нет. Все зависит от размера заведения: где-то можно обойтись маленькой станцией, где-то придется ставить большую, — поясняет представительница "Голоса". — Чтобы обеспечить полную потребность украинских больниц в кислороде из бюджета необходимо выделить минимум 800 млн гривен. Мы пока проголосовали за 300 млн, что станет первым шагом для решения проблемы".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему украинцев могут обязать получать прививку от коронавируса. Подробности — в нашем материале.

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