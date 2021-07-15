Какие украинские больницы получат кислородные станции — нардеп

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Вечканова Елена
В четверг, 15
июля, народные депутаты поддержали проект закона под номером 5460, который касается
приобретения и установки станций, вырабатывающих кислород в медицинских целях.
О том, на кого рассчитан этот документ, корреспондентка портала "Комментарии"
Мария Рада узнавала у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун.
Верховная Рада выделила 300 млн гривен на закупку кислородных станций. Фото иллюстративное
Как объяснила
политик, сейчас правительства по всему миру готовятся к анонсированной ВОЗ очередной,
третьей волне коронавируса. По словам Совсун, сейчас даже в более развитых, чем
Украина, странах демонстрируется значительный рост заболевания (к примеру, в Нидерландах
за последние несколько недель кол-во ковидных пациентов увеличилось в семь
раз).
Для этого, как
поясняет депутат, в парламенте поддержали законопроект насчет установки в больницах
специальных кислородных станций. Все потому, что на данном этапе каждое
четвертое украинское медицинское заведение обеспечено кислородом только на 10%
от общей потребности.
По словам Совсун,
врачи не должны быть зависимы от поставок кислородных баллонов. Перед ними,
уверена нардеп, не должна стоять дилемма: кого из пациентов подключить к
кислороду, а кто — еще может подождать.
Инна Совсун считает,
что лучшим выходом из ситуации сейчас будет позволить государству массово
закупить станции, а после отдать их "на места", где уже и будут заниматься их
установкой.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему украинцев могут обязать получать прививку от коронавируса. Подробности — в нашем материале.
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вы можете узнать о том, почему больным ковидом не стоит контактировать с животными.
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