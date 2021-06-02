Как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума — нардеп

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Вечканова Елена
Одной из самых
обсуждаемых тем среды, 2 июня, стала поддержка депутатами документа, который
собирается отрегулировать размер прожиточного минимума для украинцев. По информации
корреспондента портала "Комментарии", один из авторов законопроекта, "слуга
народа" Дмитрий Костюк считает, что в Раде обязаны исправить существующую в
этой выплате несправедливость.
Нардеп Дмитрий Костюк об увеличении прожиточного минимума. Фото из открытых источников
Как политик объяснил
во время брифинга, касающегося проекта закона под номером 3515, юридический
размер прожиточного минимума в Украине очень долго отличался от фактических
выплат, получаемых на руки людьми.
Существующий же
документ, которые парламент нынче поддержал во время первого чтения, планирует
привязать эту сумму к показателю средней заработной платы в нашей стране. По
словам депутата, это позволит поднять и пенсионные, и различные социальные выплаты,
которые зависят от размера минимального прожиточного уровня.
Костюк
подчеркивает, что подобный законопроект сможет минимум вдвое поднять самые
низкие зарплаты и социальные выплаты, в которых нуждаются представители не
самых защищенных слоев населения.
При этом нардеп
подчеркнул, что, согласно проекту закону, размер прожиточного минимума будет
расти с каждым годом на 1%. Соответственно, будут увеличиваться и пенсии. Спустя
десятилетие эта сумма сможет достичь уже половины размера средней заработной
платы, что способно обеспечить достойную старость многим украинцам.
Интересно, что, согласно представленному законопроекту, зарплаты некоторых топ-чиновников, которые нынче привязаны к прожиточному минимуму, впредь потеряют такую возможность. Поэтому обогащения политиков, говорит Дмитрий Костюк, не предвидится.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают подобную законотворческую инициативу отечественные эксперты. Какие минусы и подводные камни находят специалисты в документе, регулирующим размер прожиточного минимума, читайте в нашем материале.
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