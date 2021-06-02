Как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума — нардеп

Одной из самых обсуждаемых тем среды, 2 июня, стала поддержка депутатами документа, который собирается отрегулировать размер прожиточного минимума для украинцев. По информации корреспондента портала "Комментарии", один из авторов законопроекта, "слуга народа" Дмитрий Костюк считает, что в Раде обязаны исправить существующую в этой выплате несправедливость.



Нардеп Дмитрий Костюк об увеличении прожиточного минимума. Фото из открытых источников

Как политик объяснил во время брифинга, касающегося проекта закона под номером 3515, юридический размер прожиточного минимума в Украине очень долго отличался от фактических выплат, получаемых на руки людьми.

"Ситуация с разницей в реальной и прописанной в документах сумме возникла еще несколько лет назад. Тогда, во время инфляции, после побега бывшего президента за границу, правительству пришлось резко поднять "минималку" — сразу вдвое. Последующие поднятия создали настоящую пропасть между работающим населением и пенсионерами", ведь прожиточный минимум не менялся, — отметил во время выступления Дмитрий Костюк.

Существующий же документ, которые парламент нынче поддержал во время первого чтения, планирует привязать эту сумму к показателю средней заработной платы в нашей стране. По словам депутата, это позволит поднять и пенсионные, и различные социальные выплаты, которые зависят от размера минимального прожиточного уровня.

"На момент апреля 2021 года средняя зарплата в Украине равна 13,5 тысяч гривен. По новым нормам, если закон будет поддержан и во втором чтении, размер прожиточного минимума должен будет составить 40% от средней зарплаты. В данном случае — это 5400 гривен", — пояснил политик.

Костюк подчеркивает, что подобный законопроект сможет минимум вдвое поднять самые низкие зарплаты и социальные выплаты, в которых нуждаются представители не самых защищенных слоев населения.

При этом нардеп подчеркнул, что, согласно проекту закону, размер прожиточного минимума будет расти с каждым годом на 1%. Соответственно, будут увеличиваться и пенсии. Спустя десятилетие эта сумма сможет достичь уже половины размера средней заработной платы, что способно обеспечить достойную старость многим украинцам.

Интересно, что, согласно представленному законопроекту, зарплаты некоторых топ-чиновников, которые нынче привязаны к прожиточному минимуму, впредь потеряют такую возможность. Поэтому обогащения политиков, говорит Дмитрий Костюк, не предвидится.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают подобную законотворческую инициативу отечественные эксперты. Какие минусы и подводные камни находят специалисты в документе, регулирующим размер прожиточного минимума, читайте в нашем материале.

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