logo
Русский Українська

BTC/USD

38056.82

ETH/USD

2789.86

LTC/USD

187.72

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума — нардеп
commentss НОВОСТИ Все новости

Как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума — нардеп

Минимальная пенсия по возрасту вырастет пропорционально прожиточному минимуму, обещают творцы законопроекта

сегодня, 17:50
Автор:

Вечканова Елена

Одной из самых обсуждаемых тем среды, 2 июня, стала поддержка депутатами документа, который собирается отрегулировать размер прожиточного минимума для украинцев. По информации корреспондента портала "Комментарии", один из авторов законопроекта, "слуга народа" Дмитрий Костюк считает, что в Раде обязаны исправить существующую в этой выплате несправедливость.

Как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума — нардеп

Нардеп Дмитрий Костюк об увеличении прожиточного минимума. Фото из открытых источников

Как политик объяснил во время брифинга, касающегося проекта закона под номером 3515, юридический размер прожиточного минимума в Украине очень долго отличался от фактических выплат, получаемых на руки людьми.

"Ситуация с разницей в реальной и прописанной в документах сумме возникла еще несколько лет назад. Тогда, во время инфляции, после побега бывшего президента за границу, правительству пришлось резко поднять "минималку" — сразу вдвое. Последующие поднятия создали настоящую пропасть между работающим населением и пенсионерами", ведь прожиточный минимум не менялся, — отметил во время выступления Дмитрий Костюк.

Существующий же документ, которые парламент нынче поддержал во время первого чтения, планирует привязать эту сумму к показателю средней заработной платы в нашей стране. По словам депутата, это позволит поднять и пенсионные, и различные социальные выплаты, которые зависят от размера минимального прожиточного уровня.

"На момент апреля 2021 года средняя зарплата в Украине равна 13,5 тысяч гривен. По новым нормам, если закон будет поддержан и во втором чтении, размер прожиточного минимума должен будет составить 40% от средней зарплаты. В данном случае — это 5400 гривен", — пояснил политик.

Костюк подчеркивает, что подобный законопроект сможет минимум вдвое поднять самые низкие зарплаты и социальные выплаты, в которых нуждаются представители не самых защищенных слоев населения.

При этом нардеп подчеркнул, что, согласно проекту закону, размер прожиточного минимума будет расти с каждым годом на 1%. Соответственно, будут увеличиваться и пенсии. Спустя десятилетие эта сумма сможет достичь уже половины размера средней заработной платы, что способно обеспечить достойную старость многим украинцам.

Интересно, что, согласно представленному законопроекту, зарплаты некоторых топ-чиновников, которые нынче привязаны к прожиточному минимуму, впредь потеряют такую возможность. Поэтому обогащения политиков, говорит Дмитрий Костюк, не предвидится. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают подобную законотворческую инициативу отечественные эксперты. Какие минусы и подводные камни находят специалисты в документе, регулирующим размер прожиточного минимума, читайте в нашем материале.

Также предлагаем вам узнать, когда и как в Украине изменится пенсионный возраст.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ