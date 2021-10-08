Как Гончаренко отреагировал на реплику о его будущем президентстве

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Козлова Альбіна
В блоге бывшего спикера Ирины Геращенко настоящий кандидат на эту должность Алексей Гончаренко рассказал, как отреагировала его жена на новость о том, что кандидатуру мужа выдвинули на пост спикера Верховной Рады.
Народный депутат Алексей Гончаренко, фото из открытых источников
На реплику Геращенко о том, что Гончаренко может стать следующим президентом, кандидат на должность председателя парламента удивился и сказал, что это только начало.
Алексей Гончаренко отметил, что во фракции "Европейская солидарность" покажут как надо на самом деле любить свое государство и работать для него.
Во время выступления с трибуны Алексей Гончаренко отметил, что Рада должна стать действительно Верховной, ведь у нас парламентско-президентская республика. Политик отметил, что каждый должен заниматься своим делом: президент — внешней политикой, Верховная Рада — благосостоянием населения.
Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Гончаренко отвечал на вопросы депутатов, что он будет делать на посту и каково его отношение к президенту. Ирина Геращенко спросила, что он сделает с креслом президента, когда его изберут. Нардеп добавила, что Гончаренко следует пригласить главу государства на свою передачу "Гончаренко рулит".
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