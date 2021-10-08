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Как Гончаренко отреагировал на реплику о его будущем президентстве

Алексей Гончаренко рассказал поддержала ли его жена

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна

В блоге бывшего спикера Ирины Геращенко настоящий кандидат на эту должность Алексей Гончаренко рассказал, как отреагировала его жена на новость о том, что кандидатуру мужа выдвинули на пост спикера Верховной Рады.

Как Гончаренко отреагировал на реплику о его будущем президентстве

Народный депутат Алексей Гончаренко, фото из открытых источников

"Я позвонил жене и сообщил, что я кандидат. Она говорит: "Ну наконец-то, дождались". Скажу, что даже чувствовать себя кандидатом — это очень приятно", — отметил нардеп.

На реплику Геращенко о том, что Гончаренко может стать следующим президентом, кандидат на должность председателя парламента удивился и сказал, что это только начало.

"О, так вот друзья, я думаю, что это только начало", — сказал нардеп.

Алексей Гончаренко отметил, что во фракции "Европейская солидарность" покажут как надо на самом деле любить свое государство и работать для него.

Во время выступления с трибуны Алексей Гончаренко отметил, что Рада должна стать действительно Верховной, ведь у нас парламентско-президентская республика. Политик отметил, что каждый должен заниматься своим делом: президент — внешней политикой, Верховная Рада — благосостоянием населения.

"Моя программа очень проста — сделать парламент снова важным. Превратить офис-президентскую республику в парламентско-президентскую. Мы изучим еще языки, так чтобы каждому в мире донести позицию Украины и защитить ее", — отметил Алексей Гончаренко.

Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Гончаренко отвечал на вопросы депутатов, что он будет делать на посту и каково его отношение к президенту. Ирина Геращенко спросила, что он сделает с креслом президента, когда его изберут. Нардеп добавила, что Гончаренко следует пригласить главу государства на свою передачу "Гончаренко рулит".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X37C1MmM7j4
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