Кабмин будет самостоятельно определять как платить безработным на карантине

С сегодняшнего дня определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина будет Кабинет министров Украины. Такое решение было принято на пленарном заседании, сообщает УНИАН. За данный законопроект отдали свой голос 292 народных депутата.

Фото: ZIK.ua

Законопроект предусматривает предоставление помощи безработным, которые не в состоянии работать из-за карантина, не только в период нынешних ограничений и пандемии, а также в случае, если такая опасная ситуация и карантин повторятся.

Верховная Рада планирует предоставить Кабмину не только возможность определять порядок оказания помощи, но и распоряжаться размером этой помощи, сроком предоставления и возвратом средств.

Напомним, что в 2020 году в связи с карантином, в Украине резко увеличилось количество безработных. Чтобы стабилизировать ситуацию и помочь гражданам без работы, Кабмин добавил в бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы 6 млрд грн.

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