kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

15211.25

ETH/USD

416.68

LTC/USD

59.05

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Кабмин будет самостоятельно определять как платить безработным на карантине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин будет самостоятельно определять как платить безработным на карантине

Верховная Рада Украины разрешила правительству самостоятельно решать вопросы по оказанию материальной помощи безработным

сегодня, 17:35
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина будет Кабинет министров Украины. Такое решение было принято на пленарном заседании, сообщает УНИАН. За данный законопроект отдали свой голос 292 народных депутата.

Кабмин будет самостоятельно определять как платить безработным на карантине

Фото: ZIK.ua

Законопроект предусматривает предоставление помощи безработным, которые не в состоянии работать из-за карантина, не только в период нынешних ограничений и пандемии, а также в случае, если такая опасная ситуация и карантин повторятся.

Верховная Рада планирует предоставить Кабмину не только возможность определять порядок оказания помощи, но и распоряжаться размером этой помощи, сроком предоставления и возвратом средств.

Напомним, что в 2020 году в связи с карантином, в Украине резко увеличилось количество безработных. Чтобы стабилизировать ситуацию и помочь гражданам без работы, Кабмин добавил в бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы 6 млрд грн.

Читайте также материал Comments, что предполагает Госбюджет-2021 и на что выделят рекордно огромные суммы.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/rada-nadaye-uryadu-pravo-viznachati-poryadok-nadannya-dopomogi-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantinu-novini-ukrajina-11208311.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ