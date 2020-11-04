Бюджет возможностей Шмыгаля: на что выделят рекордные суммы

Язык
BTC/USD
13912.19
ETH/USD
383.52
LTC/USD
52.31
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Завтра, 5
ноября, на повестку дня Парламентом Украины запланировано рассмотрение главного
финансового документа на будущий год. По словам премьер-министра Дениса
Шмыгаля, в этом году был разработан "бюджет возможностей".
Бюджет-2021
включает в себя несколько основных направлений. Среди прочего к ним относится медицина
и образование. На медицину планируется выделить рекордные 156 млрд грн, что на
27,5 млрд грн больше, в этом году. На образование заложены 174 млрд грн, что на
34 млрд грн больше, чем в 2020 году.
Минимальная
зарплата с первого дня будущего года поднимется до 6000 грн, со второй половины
2021 года — до 6500 грн.
На 16
процентов увеличится финансирование программы "Большого строительства" Цифра
составит 150 млрд грн. В рамках программы планируется построить и отремонтировать
рекордные 7 тыс км дорог.
До 324 млрд грн вырастут выплаты социального фонда.
Поддержка бизнеса через кредитование составит 12 млрд грн.
Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, какие изменения могут внести в проект бюджета Украины на следующий год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости