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Бюджет возможностей Шмыгаля: на что выделят рекордные суммы

Бюджет-2021 в Верховной Раде рассмотрят завтра

сегодня, 17:19
Автор:

Дмитрий Симоненко

Завтра, 5 ноября, на повестку дня Парламентом Украины запланировано рассмотрение главного финансового документа на будущий год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году был разработан "бюджет возможностей".

Бюджет возможностей Шмыгаля: на что выделят рекордные суммы

"В этом году мы разработали бюджет возможностей. Возможностей для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса", — пишет премьер.

Бюджет-2021 включает в себя несколько основных направлений. Среди прочего к ним относится медицина и образование. На медицину планируется выделить рекордные 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, в этом году. На образование заложены 174 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Минимальная зарплата с первого дня будущего года поднимется до 6000 грн, со второй половины 2021 года — до 6500 грн.

На 16 процентов увеличится финансирование программы "Большого строительства" Цифра составит 150 млрд грн. В рамках программы планируется построить и отремонтировать рекордные 7 тыс км дорог.

До 324 млрд грн вырастут выплаты социального фонда.

Поддержка бизнеса через кредитование составит 12 млрд грн.



Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, какие изменения могут внести в проект бюджета Украины на следующий год.



 


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
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