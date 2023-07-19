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К чему готовиться и что делать Украине из-за войны: новый вызов

Одним из серьезных вызовов для страны станет большое количество искалеченных людей, к чему нужно готовиться уже сегодня

сегодня, 16:29
Автор:
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Константин Куликов
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После войны значительным вызовом для Украины станет большое количество инвалидов и людей, получивших травмы во время боевых действий. Готовиться к этому следует уже сейчас, заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Пуртова. Об этом сообщают "Комментарии".

К чему готовиться и что делать Украине из-за войны: новый вызов

Анна Пуртова о новых вызовах для украинского общества

"Мы должны понять, начать говорить о том, что, к сожалению, у нас будет очень много людей с инвалидностью, — отмечает Анна Пуртова в интервью для "Комментариев". — Мы сейчас сделали такой проект с Назаром Романюком — о том, что доставляем разное медицинское оборудование в больницы, которые занимаются именно военными, нашими ранеными за границей. Это трудновато "пробить", договориться, но сейчас оно уже понемногу работает. К сожалению, у нас будет очень много таких людей. Потому что каждый раз, когда приезжаем в больницу проверить, подписать акты, поговорить с главным врачом, я прошу, если это возможно, пообщаться с военными, и вижу, что мы уже должны делать что-то, чтобы наши города были комфортными для этих людей. Они не должны увидеть ни одного намека, что им где-то будет неудобно передвигаться. И это вопрос не только власти, это вопрос к каждому из нас".


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Первые шаги по превращению городской среды в более комфортную для травмированных военных и других лиц с ограниченными возможностями Анна Пуртова вместе с известным украинским урбанистом Владиславом Самойленко уже сделала.

"Еще до войны Владислав Самойленко разработал общественный проект по созданию наземного пешеходного перехода на "Арсенальной", — рассказывает Анна Пуртова. — Он подал это на общественный бюджет Киева, выиграл его, но на этапе подписания бумаг столкнулся со всеми кругами ада: "Здесь подпись не поставлю. Здесь еще принесите. Здесь приходите завтра". Мы скооперировались и начали делать этот пешеходный переход вместе. Но нам не хватало тех денег, которые он получил, и подключили опять же рядом находившийся бизнес — нам профинансировали разработку проекта. Потом я еще "добавила" деньги из государственного бюджета, и мы сделали этот наземный переход. Сейчас, когда еду в Раду, стою там на светофоре и вижу, как идут пожилые люди, родители с колясками, детки на велосипедах, очень радуюсь этому".

– Вот такое мы должны сделать по всему городу, чтобы всем было удобно, особенно нашим военным. Когда они вернутся, будут чувствовать себя комфортно, – добавляет парламентарий от партии "Слуга народа".



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